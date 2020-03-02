بنزرت: عملية بيضاء بكل من مؤسستي ''ستير''و''عجيل غاز''بجرزونة

Lundi 02 Mars 2020



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وات

- في اطار تفعيل المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومتابعتها وتنظيم النجدة ببنزرت، تم اليوم بكل من مصنعي تكرير النفط "الستير"و"عجيل غاز" بجروونة تنفيذ تمرينين إطاريين بالشراكة بين مصالح الحماية المدنية، تمثلا في عمليتين بيضائين استنفرت لهما اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية الواجبة لانجاحهما، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي.وبيّن المليتي لمراسل (وات) أن السيناريو الأول الذي تم وضعه وتنفيذه تمثل في إقدام شخص يحمل الفكر المتشدّد على تفجير إحدى خزانات المحروقات سعة 3000متر مكعب، مما أسفر عن تسرب كامل محتوى الخزان بالحوض الحاوي وحريق هائل وبعض الإصابات في صفوف العملة، وهو ما تطلب تفعيل المخطط العمليات الداخلي ،ومنه المخطط العمليات الجهوي .وتمثل السيناريو الثاني الذي تم وضعه وتنفيذه في مصنع "عجيل غاز"، في إقدام شخص متبن للفكر المتشدد ويعمل على الالة الرافعة بالمصنع على القاء حمولة من قوارير الغاز على شاحنة ناقلة نجم عنها انفجار قوي واندلاع حريق بالقرب من خزانات الغاز وتسجيل حالة فزع داخل وحدة التعبئة قبل ترك المكان من قبل العملة وهروبهم مع تسجيل عدد من الإصابات.كما شملت ذات العملية وقوع حادث تصادم بمدخل المصنع بين آلة رافعة وشاحنة مزودة بالغاز انجر عنه تسرب غازي كثيف، تم بموجبه تفعيل المخطط العملياتي الداخلي والاستعانة بمصالح الحماية المدنية وتفعيل المخطط العملياتي الجهوي الخصوصي، وفق ذات المصدر.ولاحظ أن العمليتين أكدتا جدية استعدادات جميع الهياكل والمصالح المتداخلة سواء منها المكلفة بالمصنعين، ولاسيما مدرسة الاطفاء بمصنع "ستير" او بقية الأجهزة من مصالح الحماية المدنية، والامنية، والصحية وغيرها من بقية أعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، ومثلتا اختبارا عمليا وبيداغوجيا لفائدة تلاميذ الدورة 21 للمدرسة العليا لقوات الامن الداخلي الذين واكبوا العمليتين بفضاء المنطقة البيترولية بجرزونة.ومن جانبه، أشار رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، والي بنزرت، محمد قويدر، أنه تم الاعداد والتنسيق الجيّد لإنجاح العمليتين اللتان تزامنتا مع الاحتفال بالعيد العالمي للحماية المدنية، منوّها بالمرونة التي أظهرتها كل الهياكل المتداخلة في المرور من المخطط العملياتي الداخلي بالمصنعين إلى المخطط العملياتي الخصوصي الجهوي.وشدّد، في ذات السياق، على أهمية تفعيل مثل هذه التمارين الميدانية بما من شأنه تعزيز الأمن والسلامة للمحيطين المهني والسكني القريب من المصنعين.