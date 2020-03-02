جلسة عمل للنظر في التحضيرات لانجاح مباراتي اياب ربغ نهائي رابطة ابطال افريقيا بملعب رادس

Lundi 02 Mars 2020



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- انعقدت صباح اليوم جلسة عمل للنظر في مختلف الإجراءات التنظيمية وتوفير الظروف الملائمة لضمان إنجاح مباراتي الترجي الرياضي والزمالك المصري من جهة والنجم الرياضي الساحلي والوداد المغربي من جهة اخرى وذلك لحساب إياب الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم وحضر الجلسة وزير شؤون الشباب والرياضة أحمد قعلول وعدد من الإطارات العليا للوزارة والقيادات الأمنية بالإضافة إلى ممثل عن الجامعة التونسية لكرة القدم وممثلي الفريقين .واكد الوزير خلال الجلسة التي انعقدت بمقر وزارة شؤون الشباب والرياضة على ضرورة ان تحرص كل الأطراف المتداخلة من أجل توفير كل الضمانات لإنجاح هذا الحدث الكروي على جميع المستويات.كما بين أن تونس لها من الامكانيات البشرية والأمنية واللوجستية ما يؤهلها لانجاح الموعدين الرياضيين على مختلف الأصعدة وشدد على توفير جميع الظروف الملائمة على مستوى سلامة الجماهير وتامين الفرق الزائرة.ويذكر ان الترجي يستضيف يوم الجمعة الزمالك المصري بملعب رادس في اطار اياب ربع نهائي مسابقة رابطة ابطال افريقيا فيما يلاقي النجم الساحلي يوم السبت في نفس الاطار وبنفس الملعب الوداد البيضاوي ر/ مر / ص.زهو