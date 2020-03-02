التحاق 5 مؤسسات صحية جديدة بتونس بمبادرة ''المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى'' لمنظمة الصحة العالمية

Lundi 02 Mars 2020
قراءة: 0 د, 39 ث
وات - مثل الالتحاق بمبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى" لمنظمة الصحة العالمية، محور ورشة عمل انتظمت اليوم الاثنين بتونس.
وتم بمناسبة هذه الورشة، الاعلان عن اضافة 5 مؤسسات صحية جديدة لمبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى"، التي انطلق تنفيذها بتونس منذ نوفمبر 2019 من قبل 5 مؤسسات نموذجية عمومية ومصحتين خاصتين.
وترمي مبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى" لمنظمة الصحة العالمية، الى إكساب المستشفيات المزيد من النجاعة عبر تطبيق برامج شاملة لسلامة المرضى، وذلك بإجراء تقييم منهجي للاحاطة الصحية باستخدام معايير أفضل للمارسات الدولية.
وشدد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في افتتاح أشغال هذا اللقاء على أهمية استمرارية المتابعة والتقييم لكافة الأنشطة الصحية ودعم القدرات في ميدان سلامة المرضى في القطاعين العمومي والخاص، داعيا الى تسخير التكنولوجيات الحديثة لتحسين الإجراءات والآليات المتعلقة بسلامة المرضى.
وات - مثل الالتحاق بمبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى" لمنظمة الصحة العالمية، محور ورشة عمل انتظمت اليوم الاثنين بتونس.
وتم بمناسبة هذه الورشة، الاعلان عن اضافة 5 مؤسسات صحية جديدة لمبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى"، التي انطلق تنفيذها بتونس منذ نوفمبر 2019 من قبل 5 مؤسسات نموذجية عمومية ومصحتين خاصتين.
وترمي مبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى" لمنظمة الصحة العالمية، الى إكساب المستشفيات المزيد من النجاعة عبر تطبيق برامج شاملة لسلامة المرضى، وذلك بإجراء تقييم منهجي للاحاطة الصحية باستخدام معايير أفضل للمارسات الدولية.
وشدد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في افتتاح أشغال هذا اللقاء على أهمية استمرارية المتابعة والتقييم لكافة الأنشطة الصحية ودعم القدرات في ميدان سلامة المرضى في القطاعين العمومي والخاص، داعيا الى تسخير التكنولوجيات الحديثة لتحسين الإجراءات والآليات المتعلقة بسلامة المرضى.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:43
|18:17
|15:45
|12:38
|06:48
|05:22
|
17°
|17°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|17°-12
|15°-10
|15°-11
|20°-10
|19°-12
Follow @babnet_Tunisie
(109 189) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 88 030) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 77 064) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 72 388) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 54 028) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 849) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 632) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 679) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 214) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 655) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 183) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 375) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 931) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 659) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 351) الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى
( 42 296) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 211) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 37 956) لقد عرّاها تماما...
( 36 164) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 34 708) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
Par:cartaginois2011 (Nigeria )
Sur: وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس ''كورونا''