التحاق 5 مؤسسات صحية جديدة بتونس بمبادرة ''المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى'' لمنظمة الصحة العالمية

Lundi 02 Mars 2020



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وات

- مثل الالتحاق بمبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى" لمنظمة الصحة العالمية، محور ورشة عمل انتظمت اليوم الاثنين بتونس.وتم بمناسبة هذه الورشة، الاعلان عن اضافة 5 مؤسسات صحية جديدة لمبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى"، التي انطلق تنفيذها بتونس منذ نوفمبر 2019 من قبل 5 مؤسسات نموذجية عمومية ومصحتين خاصتين.وترمي مبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى" لمنظمة الصحة العالمية، الى إكساب المستشفيات المزيد من النجاعة عبر تطبيق برامج شاملة لسلامة المرضى، وذلك بإجراء تقييم منهجي للاحاطة الصحية باستخدام معايير أفضل للمارسات الدولية.وشدد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في افتتاح أشغال هذا اللقاء على أهمية استمرارية المتابعة والتقييم لكافة الأنشطة الصحية ودعم القدرات في ميدان سلامة المرضى في القطاعين العمومي والخاص، داعيا الى تسخير التكنولوجيات الحديثة لتحسين الإجراءات والآليات المتعلقة بسلامة المرضى.