   Oulaya - علّي جرى  

التحاق 5 مؤسسات صحية جديدة بتونس بمبادرة ''المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى'' لمنظمة الصحة العالمية

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
قراءة: 0 د, 39 ث

وات - مثل الالتحاق بمبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى" لمنظمة الصحة العالمية، محور ورشة عمل انتظمت اليوم الاثنين بتونس.
وتم بمناسبة هذه الورشة، الاعلان عن اضافة 5 مؤسسات صحية جديدة لمبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى"، التي انطلق تنفيذها بتونس منذ نوفمبر 2019 من قبل 5 مؤسسات نموذجية عمومية ومصحتين خاصتين.

وترمي مبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى" لمنظمة الصحة العالمية، الى إكساب المستشفيات المزيد من النجاعة عبر تطبيق برامج شاملة لسلامة المرضى، وذلك بإجراء تقييم منهجي للاحاطة الصحية باستخدام معايير أفضل للمارسات الدولية.


وشدد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في افتتاح أشغال هذا اللقاء على أهمية استمرارية المتابعة والتقييم لكافة الأنشطة الصحية ودعم القدرات في ميدان سلامة المرضى في القطاعين العمومي والخاص، داعيا الى تسخير التكنولوجيات الحديثة لتحسين الإجراءات والآليات المتعلقة بسلامة المرضى.


  
  
  

cadre-e143de9c74e2094238a0bf6aa528a8bb-2020-03-02 21:08:31






0 de 0 commentaires pour l'article 199002



En continu

الاثنين 02 مارس 2020 | 7 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:43 18:17 15:45 12:38 06:48 05:22
17°
 17° % 72 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
17°-1215°-1015°-1120°-1019°-12
  • Avoirs en devises
    19110,7

  • (2 mars)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,14940 DT        1$ =2,88294 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 mars)   490,6 MDT
لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583182277|199002 312|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires