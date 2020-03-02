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سيدي بوزيد :اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة د تنظر في الاستعدادات والاجراءات الخاصة بالتوقي من فيروس كورونا

Lundi 02 Mars 2020

Lundi 02 Mars 2020
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وات - اهتمت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة المنعقدة اليوم الاثنين بمقر الولاية بإشراف والي الجهة محمد صدقي بوعون وحضور ممثلي مختلف الادارات الجهوية المعنية ورؤساء البلديات بالاستعدادات الخاصة بتنفيذ الخطة الوطنية التي اعلنت عنها وزارة الصحة الخاصة بمجابهة فيروس كورونا .

وبين والي سيدي بوزيد في تصريح لوات ان الولاية لم تسجل اية حالة مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا نظرا لموقعها الجغرافي البعيد عن الحدود ونقص الوافدين عليها من بؤر الاصابات وفق توصيفه.
واشار الى ان مختلف الادارات الجهوية المعنية قد شرعت منذ ايام في اتخاذ العديد من الاجراءات الخاصة بتحسيس اعوانها والمواطنين بخطورة الاصابة بهذا الفيروس وطرق الوقاية منه بالإضافة الى تعزيز المراقبة على المسافرين الواردين على الولاية من البلدان التي اعلنت عن تسجيل اصابات بها.


واكد انه تم تعزيز قدرات المخابر بالجهة وتحسين القدرات اللوجستية بمختلف المؤسسات الصحية وخاصة المستشفى الجهوي والتشديد على عزل الحالات المشتبه بها واجراء التحاليل اللازمة.
وشدد على ضرورة عدم الاعتماد على الاخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشان وجود اصابات من عدمها مشيرا الى ان المدير الجهوي للصحة هو الوحيد المخول له التصريح حول هذا الموضوع.
ومن جهته قدم محمد زاهر الاحمدي المدير الجهوي للصحة مداخلة عرف خلالها بفيروس كورونا وعلامات الاصابة به وطرق انتقاله ووسائل الوقاية منه وخاصة منها استعمال الكمامات وغسل الايدي والاقتصار على استعمال الادوات الشخصية وتجنب الاكتظاظ وتطبيق دليل الاجراءات الذي اصدرته وزارة الصحة.
وبين ان الادارة الجهوية للصحة قامت بالعديد من الحملات التحسيسية ونظمت ملتقيات تكوينية لفائدة اعوانها الى جانب تحسين مخزونها من الادوية وتخصيص اماكن لعزل الحالات المصابة ان وجدت.

  
  
  

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