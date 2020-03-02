المهندس كمال سحنون يتولى منصب عميد المهندسين التونسيين

Lundi 02 Mars 2020
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وات - تولّى المهندس كمال سحنون منصب عميد المهندسين التونسيين خلفا للمهندس أسامة الخريجي الذي تولى حقيبة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حكومة إلياس الفخفاخ، وفق ما أعلنت عنه عمادة المهندسين، في بلاغ أصدرته الإثنين.
وأكدت عمادة المهندسين المصادقة على قرار سدّ شغور منصب العميد خلال اجتماع مجلس الإدارة عقد السبت 29 فيفري 2020، بدار المهندس بتونس.
وشغر المهندس كمال سحنون، الذي ولد سنة 1958 بصفاقس، منصب نائب العميد سابقا.
وتخرّج من مدرسة الفنون والمهن بباريس (فرنسا) سنة 1981 وتابع دراسات عليا بمعهد الإدارة والمؤسسات ببوردو (فرنسا) خلال 1983 و1984.
وعمل سحنون مهندسا بشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية من سنة 1981 الى 2017.
وهو خبير مستشار في مجال إدارة المشاريع وإدارة المؤسسات مسجّل بجدول المحكّمين الدوليين فئة "ب".
وات - تولّى المهندس كمال سحنون منصب عميد المهندسين التونسيين خلفا للمهندس أسامة الخريجي الذي تولى حقيبة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حكومة إلياس الفخفاخ، وفق ما أعلنت عنه عمادة المهندسين، في بلاغ أصدرته الإثنين.
وأكدت عمادة المهندسين المصادقة على قرار سدّ شغور منصب العميد خلال اجتماع مجلس الإدارة عقد السبت 29 فيفري 2020، بدار المهندس بتونس.
وشغر المهندس كمال سحنون، الذي ولد سنة 1958 بصفاقس، منصب نائب العميد سابقا.
وتخرّج من مدرسة الفنون والمهن بباريس (فرنسا) سنة 1981 وتابع دراسات عليا بمعهد الإدارة والمؤسسات ببوردو (فرنسا) خلال 1983 و1984.
وعمل سحنون مهندسا بشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية من سنة 1981 الى 2017.
وهو خبير مستشار في مجال إدارة المشاريع وإدارة المؤسسات مسجّل بجدول المحكّمين الدوليين فئة "ب".
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Par:ahmed01 (France )
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