نجم المتلوي يكشف عن تركيبة الاطار الفني الجديد بعد استقالة ماهر القيزاني

Lundi 02 Mars 2020



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وات

- اعلن نجم المتلوي اليوم الاثنين عن تركيبة الاطار الفني الجديد بقيادة المدرب محمد الكوكي الذي خلف ماهر القيزاني المستقيل.ويضم الاطار الفني الجديد الى جانب الكوكي زياد الجموعي (مدرب مساعد) وعصام بادسي (مدرب مساعد) ومبروك عكريمي (مدرب مساعد) ورفيق بوكمشة (معد بدني).ويذكر ان نجم المتلوي يحتل المركز الاخير في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 10 نقاط.وكان فريق المناجم تاهل - تحت قيادة المدرب عصام بادسي- الى الدور ثمن النهائي من كاس تونس بعد تغلبه على مستقبل وادي الليل (1-0) امس الاحد.