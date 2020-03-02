سفير تونس بايطاليا يؤكد عدم تسجيل إصابة أبناء الجالية التونسية في ايطاليا بفيروس ''كورونا''

Lundi 02 Mars 2020
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وات - أكد سفير تونس بايطاليا، معزّ السيناوي، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ، في صفوف أبناء الجالية التونسية في ايطاليا، مشيرا إلى أن خلية الأزمة صلب السفارة تتابع بشكل حيني مستجدات الوضع الوبائي هناك وأوضاع المهاجرين التونسيين المقيمين في المنطقة الشمالية حيث الانتشار الأوسع للإصابات جراء هذا الفيروس.
وأفاد في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن السفارة على تواصل مستمر مع الجالية المقيمية في المنطقة الشمالية وحتى في "المنطقة الحمراء" التي تمّ فيها اكتشاف بؤر فيروس "كورونا" المستجد، وحيث يخضع مبدئياً عشرات آلاف السكان إلى حجر صحي ومتابعة طبية.
وتتابع خلية الأزمة صلب السفارة التونسية بايطاليا، عن كثب وضعية الجالية ساعة بساعة بالتنسيق مع السلطات الصحية الايطالية، فيما يتواصل السفير شخصيا مع أعضاء خلية الأزمة الوطنية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات والمستجدات في خصوص الوضع الوبائي عموما في ايطاليا ووضع الجالية خصوصا.
وأشار السيناوي الى ان خلية الأزمة تتكون من ممثلي القنصليات الخمس (نابولي وبالارمو وجنوة وروما وميلانو ) وممثلي شركة الخطوط الجوية التونسية والشركة التونسية للملاحة، مذكرا بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ بايطاليا، بلغ الى حد اليوم 1577 حالة مؤكدة بالتحاليل البيولوجية، وسجلت 34 حالة وفاة وشفاء 83 حالة أخرى.
وات - أكد سفير تونس بايطاليا، معزّ السيناوي، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ، في صفوف أبناء الجالية التونسية في ايطاليا، مشيرا إلى أن خلية الأزمة صلب السفارة تتابع بشكل حيني مستجدات الوضع الوبائي هناك وأوضاع المهاجرين التونسيين المقيمين في المنطقة الشمالية حيث الانتشار الأوسع للإصابات جراء هذا الفيروس.
وأفاد في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن السفارة على تواصل مستمر مع الجالية المقيمية في المنطقة الشمالية وحتى في "المنطقة الحمراء" التي تمّ فيها اكتشاف بؤر فيروس "كورونا" المستجد، وحيث يخضع مبدئياً عشرات آلاف السكان إلى حجر صحي ومتابعة طبية.
وتتابع خلية الأزمة صلب السفارة التونسية بايطاليا، عن كثب وضعية الجالية ساعة بساعة بالتنسيق مع السلطات الصحية الايطالية، فيما يتواصل السفير شخصيا مع أعضاء خلية الأزمة الوطنية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات والمستجدات في خصوص الوضع الوبائي عموما في ايطاليا ووضع الجالية خصوصا.
وأشار السيناوي الى ان خلية الأزمة تتكون من ممثلي القنصليات الخمس (نابولي وبالارمو وجنوة وروما وميلانو ) وممثلي شركة الخطوط الجوية التونسية والشركة التونسية للملاحة، مذكرا بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ بايطاليا، بلغ الى حد اليوم 1577 حالة مؤكدة بالتحاليل البيولوجية، وسجلت 34 حالة وفاة وشفاء 83 حالة أخرى.
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Par:ahmed01 (France )
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