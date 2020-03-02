الاتحاد العام التونسي للطلبة يتقدم لانتخابات المجالس العلمية لسنة 2020

Lundi 02 Mars 2020
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وات - تحت شعار "نخليو بصمتنا" يتقدم الاتحاد العام التونسي للطلبة لانتخابات المجالس العلمية لسنة 2020 ب 406 مقعدا من جملة 534 وفق ما أفاد به عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للطلبة ومدير الحملة الانتخابية خبيب عمار.
وأضاف خبيب عمار خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم الاثنين أن الحملة الانتخابية انطلقت اليوم على أن تجرى عملية الاقتراع يوم 5 مارس الجاري ليقع الإعلان عن النتائج الأولية ابتداء من الساعة السادسة مساء من نفس اليوم متوقعا في هذا الصدد فوز الاتحاد بنسبة 50 بالمائة من جملة المقاعد المتنافس عليها في انتخابات المجالس العلمية هذه السنة مقابل 46 بالمائة السنة الماضية.
وقدم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد بالمناسبة لمحة عن أبرز نقاط البرنامج الانتخابي للاتحاد والمتمثلة أساسا في العمل على ترفيع نسبة الطلبة المنتفعين بالمنحة الجامعية وتفعيل مخرجات ملتقى ممثلي الطلبة من أجل إصلاح شامل للمنظومة البيداغوجية والدفع نحو تطوير الرقمنة وحوكمة الخدمات الجامعية والإدارية الى جانب مواصلة الانخراط في مشروع مكافحة الفساد داخل الجامعة على المستويين الإداري والمالي.
ولفت الى أن من بين أهم نقاط البرنامج الانتخابي لاتحاد الطلبة التقدم بمبادرة تهدف الى إرساء حوار وطني شامل لحماية الجامعة العمومية من الخوصصة وتهجير الكفاءات الطلابية والأكاديمية ودعم كل تحركات الدكاترة وطلبة الدكتوراه من أجل انتدابهم بصفة مباشرة وآلية.
ودعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للطلبة كافة الطلبة إلى المشاركة في انتخابات المجالس العلمية وتبليغ أصواتهم في ظل الإشكاليات التي تتعرض اليها الجامعة التونسية في الوقت الراهن حسب تقديره.
وات - تحت شعار "نخليو بصمتنا" يتقدم الاتحاد العام التونسي للطلبة لانتخابات المجالس العلمية لسنة 2020 ب 406 مقعدا من جملة 534 وفق ما أفاد به عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للطلبة ومدير الحملة الانتخابية خبيب عمار.
وأضاف خبيب عمار خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم الاثنين أن الحملة الانتخابية انطلقت اليوم على أن تجرى عملية الاقتراع يوم 5 مارس الجاري ليقع الإعلان عن النتائج الأولية ابتداء من الساعة السادسة مساء من نفس اليوم متوقعا في هذا الصدد فوز الاتحاد بنسبة 50 بالمائة من جملة المقاعد المتنافس عليها في انتخابات المجالس العلمية هذه السنة مقابل 46 بالمائة السنة الماضية.
وقدم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد بالمناسبة لمحة عن أبرز نقاط البرنامج الانتخابي للاتحاد والمتمثلة أساسا في العمل على ترفيع نسبة الطلبة المنتفعين بالمنحة الجامعية وتفعيل مخرجات ملتقى ممثلي الطلبة من أجل إصلاح شامل للمنظومة البيداغوجية والدفع نحو تطوير الرقمنة وحوكمة الخدمات الجامعية والإدارية الى جانب مواصلة الانخراط في مشروع مكافحة الفساد داخل الجامعة على المستويين الإداري والمالي.
ولفت الى أن من بين أهم نقاط البرنامج الانتخابي لاتحاد الطلبة التقدم بمبادرة تهدف الى إرساء حوار وطني شامل لحماية الجامعة العمومية من الخوصصة وتهجير الكفاءات الطلابية والأكاديمية ودعم كل تحركات الدكاترة وطلبة الدكتوراه من أجل انتدابهم بصفة مباشرة وآلية.
ودعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للطلبة كافة الطلبة إلى المشاركة في انتخابات المجالس العلمية وتبليغ أصواتهم في ظل الإشكاليات التي تتعرض اليها الجامعة التونسية في الوقت الراهن حسب تقديره.
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