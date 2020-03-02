انتخاب أعضاء هيئة ادارية جديدة لنقابة القضاة التونسيين

Lundi 02 Mars 2020



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وات

- أسفرت الجلسة العامة الانتخابية للهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين، المنعقدة أمس الأحد غرة مارس عن تحصل القاضية أميرة العمري الكاتبة العامة للهيئة المتخلية على أكبر عدد من الأصوات (275 صوتا) وفق تصريح أدلت به ل"وات" اليوم الاثنين.كما تمكن كل من القضاة أيمن شطيبة (240 صوتا) وهالة بن ادريس (194 صوتا) ومنتصر بالله بن فرج (178 صوتا) وشاذلية فقراوي (165 صوتا) وسنية عبان (157 صوتا) ومحمد حسين قريرة (148 صوتا) وشكري المجاري ومعز بن فرج (147 صوتا لكل منهما)، من الفوز بعضوية الهيئة الادارية الجديدة للنقابة، وفق العمري.يذكر أن القانون الأساسي لنقابة القضاة يقضي بتولي من يتحصل على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات الهيئة الادارية لنقابة القضاة لمهام رئيس النقابة.وتجدر الاشارة أنه ترشح لانتخابات الهيئة الادارية 25 قاضيا، تم انتخاب 9 أعضاء منهم .