سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية لعدد من المتقاعدين العسكريين

Lundi 02 Mars 2020



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وات

- نفذ عدد من العسكريين المتقاعدين اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مقر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بسيدي بوزيد على خلفية عدم تسوية وضعياتهم المالية.واوضح احد المحتجين (ابراهيم عافي) في تصريح ل(وات) ان هذه الوقفة تاتي بسبب عدم تنزيل مستحقات العسكريين المتقاعدين المالية، لاكثر من 13 شهرا، والخاصة بالزيادة في مرتباتهم التي تم اقرارها منذ سنة 2018، بالرغم من وجود وعود من السلط المركزية وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية.وندد المحتجون بعملية تجاهل مطالبهم بالرغم من التضحيات التي قدمها العاملون بالقطاع العسكري وتردي الاوضاع الاجتماعية الحالية لاغلب المتقاعدين.