انس جابر تصعد الى المركز 39 في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

Lundi 02 Mars 2020



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وات

- تقدمت لاعبة التنس التونسية انس جابر خمس مراتب في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين لتصعد الى المركز 39 عالميا كافضل ترتيب في مسيرتها الرياضية.وكانت انس جابر (25 عاما) بلغت خلال الاسبوع الماضي الدور ربع النهائي لبطولة قطر المفتوحة بعدما ازاحت بالخصوص صاحبة المركز الثالث عالميا التشيكية كارولينا بليسكوفا في الدور ثمن النهائي.وحافظت الاسترالية اشلي بارتي على صدارة التصنيف امام الرومانية سيمونا هاليب والتشيكية كارولينا بليسكوفا والكندية بيانكا اندريسكو والامريكية صوفيا كينين والهولندية كيكي بيترتينس والاوكرانية ايلينا سفيتولينا.وتبادلت السويسرية بيليندا بينسيتش والامريكية سيرينا ويليامس المراكز حيث تقدمت الاولى الى المرتبة الثامنة بينما تراجعت الثانية الى المرتبة التاسعة في حين بقيت اليابانية ناومي اوزاكا في المركز العاشر.