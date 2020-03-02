درجات الحرارة في انخفاض يوم غد الثلاثاء

Lundi 02 Mars 2020



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- تكون السماء اليوم الاثنين مغيمة فتدريجيا كثيفة السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بعد الظهر بالشمال والوسط وتشمل محليا الجنوب ليلا.وتهب الريح من القطاع الجنوبي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و المرتفعات و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 45 كلم/س داخل البلاد.ويكون البحر شديد الاضطراب فهائجا بالشمال و السواحل الشرقية و مضطربا فشديد الاضطراب بخليج قابس.وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 25 و 30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية.اما التوقعات الجوية ليوم غد الثلاثاء، فتشير إلى أن السماء ستكون مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب الشرقي.الريح شمالية غربية قوية فقوية جدا قرب السواحل وبالمرتفعات وقوية نسبيا ببقية الجهات.والبحر هائج فشديد الهيجان بالشمال وشديد الاضطراب ببقية السواحل.ودرجات الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 10 و 16 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 17 و 23 درجة ببقية المناطق.