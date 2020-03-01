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القطاع السياحي كان سيعيش كارثة لو انتشر فيروس ''كورونا'' في موسم الذروة

Dimanche 01 Mars 2020

Dimanche 01 Mars 2020
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أكّد المدير العام للدّيوان الوطني التونسي للسياحة، نبيل بزيوش، اليوم الأحد 01 مارس 2020، أنّ القطاع السياحي في تونس كان سيعيش كارثة لو أنّ فيروس "كورونا" المستجد، انتشر وقت موسم الذروة، مشيرا الى أنّ ظهوره في موسم ما بعد الذروة، يجعل وطأة الانعكاسات أخفّ، إذ سجل التوافد السياحي، من غرّة جانفي وحتى 20 فيفري 2020 زيادة في الاجمال بـ7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

كما أوضح بزيوش في حوار ل''وات'' أن الحجوزات التي وقع إلغاؤها في كل المناطق السياحية ليست كبيرة، وهي تتراوح بين 2000 و 2500، وهي تشمل خاصة منطقة توزر بإعتبار ان السياح الصينيين لا تستقطبهم السياحة الشاطئية بل يزورون الصحراء التونسية في موسم ما بعد الذروة وقد عوّضت جنسيات اخرى النقص المتّأتي من الصين وبعض البلدان الاسياوية وإيطاليا.


وفي السياق ذاته، قال بزيوش أن نسق الحجوزات تراجع نوعا ما لشهر مارس 2020 مقارنة بالسنة المنقضية، لكنه ليس موسم الذروة الذي تستقبل فيه تونس في المعدل مليون سائح على اقصى تقدير، اي حوالي 10 بالمائة من اجمالي الوفادات السياحية السنوية.

  
  
  

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