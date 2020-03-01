القطاع السياحي كان سيعيش كارثة لو انتشر فيروس ''كورونا'' في موسم الذروة

Dimanche 01 Mars 2020
قراءة: 0 د, 52 ث
أكّد المدير العام للدّيوان الوطني التونسي للسياحة، نبيل بزيوش، اليوم الأحد 01 مارس 2020، أنّ القطاع السياحي في تونس كان سيعيش كارثة لو أنّ فيروس "كورونا" المستجد، انتشر وقت موسم الذروة، مشيرا الى أنّ ظهوره في موسم ما بعد الذروة، يجعل وطأة الانعكاسات أخفّ، إذ سجل التوافد السياحي، من غرّة جانفي وحتى 20 فيفري 2020 زيادة في الاجمال بـ7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
كما أوضح بزيوش في حوار ل''وات'' أن الحجوزات التي وقع إلغاؤها في كل المناطق السياحية ليست كبيرة، وهي تتراوح بين 2000 و 2500، وهي تشمل خاصة منطقة توزر بإعتبار ان السياح الصينيين لا تستقطبهم السياحة الشاطئية بل يزورون الصحراء التونسية في موسم ما بعد الذروة وقد عوّضت جنسيات اخرى النقص المتّأتي من الصين وبعض البلدان الاسياوية وإيطاليا.
وفي السياق ذاته، قال بزيوش أن نسق الحجوزات تراجع نوعا ما لشهر مارس 2020 مقارنة بالسنة المنقضية، لكنه ليس موسم الذروة الذي تستقبل فيه تونس في المعدل مليون سائح على اقصى تقدير، اي حوالي 10 بالمائة من اجمالي الوفادات السياحية السنوية.
أكّد المدير العام للدّيوان الوطني التونسي للسياحة، نبيل بزيوش، اليوم الأحد 01 مارس 2020، أنّ القطاع السياحي في تونس كان سيعيش كارثة لو أنّ فيروس "كورونا" المستجد، انتشر وقت موسم الذروة، مشيرا الى أنّ ظهوره في موسم ما بعد الذروة، يجعل وطأة الانعكاسات أخفّ، إذ سجل التوافد السياحي، من غرّة جانفي وحتى 20 فيفري 2020 زيادة في الاجمال بـ7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
كما أوضح بزيوش في حوار ل''وات'' أن الحجوزات التي وقع إلغاؤها في كل المناطق السياحية ليست كبيرة، وهي تتراوح بين 2000 و 2500، وهي تشمل خاصة منطقة توزر بإعتبار ان السياح الصينيين لا تستقطبهم السياحة الشاطئية بل يزورون الصحراء التونسية في موسم ما بعد الذروة وقد عوّضت جنسيات اخرى النقص المتّأتي من الصين وبعض البلدان الاسياوية وإيطاليا.
وفي السياق ذاته، قال بزيوش أن نسق الحجوزات تراجع نوعا ما لشهر مارس 2020 مقارنة بالسنة المنقضية، لكنه ليس موسم الذروة الذي تستقبل فيه تونس في المعدل مليون سائح على اقصى تقدير، اي حوالي 10 بالمائة من اجمالي الوفادات السياحية السنوية.
En continu
- 09:27 لماذا الحجاب؟
- Hier 14:23 الزيتونة هوية و إرث الشعب التونسي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:42
|18:16
|15:44
|12:39
|06:50
|05:24
|
20°
|20°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|20°-13
|24°-11
|15°-8
|19°-13
|18°-11
Follow @babnet_Tunisie
(108 976) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 86 678) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 76 410) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 69 579) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 53 989) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 697) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 582) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 643) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 116) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 597) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 147) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 346) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 906) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 627) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 267) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 41 153) الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى
( 39 185) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 35 892) لقد عرّاها تماما...
( 34 692) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 34 347) صورة مخجلة من ساحل العاج: تونسي يص
Par:mandhouj (France )
Sur: محب للترجي:''ما عشناه من عنف في ستاد القاهرة جعلنا نكتشف شدة ظلم نظام السيسي ودمويته''