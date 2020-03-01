كشافة جهة بن عروس تنظم الندوة الجهوية الأولى لرابطات الرواد والاحباء

Dimanche 01 Mars 2020



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- نظم الفرع الجهوي للكشافة ببن عروس اليوم الأحد ببلدية بن عروس ندوة جهوية لرابطات الرواد الأحباء ، تضمنت مداخلات لقادة كشفيين وورشات عمل واختتمت بتركيز أول رابطة جهوية للرواد والأحباء بجهة بن عروس وبين القائد محمد علي العدواني إن تنظيم الندوة الأولى على المستوى الجهوي لرابطات الرواد والأحباء في بن عروس ،يعد مساهمة في التعريف بأجيال الرواد التي خدمت القطاع الكشفي على المستويين الجهوي والوطني مثلما هي كذلك تأسيس لهذا الهيكل الكشفي الذي يجمع بين مختلف الأفواج بالجهة.ويتمثل دور الرابطة خاصة يضيف المتحدث في التوجيه والإحاطة والإسناد ونشر ثوابت الثقافة الكشفية لدى الأجيال الجديدة واطلاعهم على التجارب السابقة في تمثل الثقافة الكشفية والعمل المشترك فيما بينهم والعلاقات التواصلية التي ينسجها القطاع مع مختلف الفاعلين واليات تنظيم الملتقيات الكشفية .وتعتبر هذه البادرة الأولى من نوعها في جهة بن عروس وجاءت استجابة لعديد اللقاءات الكشفية ولاقتراحات عديد القادة الكشفيين بالجهة من اجل مزيد تنظيم الأطر الهيكلية لهم وضمان استمرارية التواصل فيما بينهم وحث مختلف الأفواج على بعث رابطات محلية في ما بينهم بما يسهم في تنمية الثقافة الكشفية في الجهة .وتضمن برنامج الندوة التي حضرها ممثلون عن القيادة العامة والرابطة المركزية للكشافة التونسية عدة مداخلات حول دور الرابطة التاريخي في معاضدة تطور الحركة الكشفية بالجهة الى جانب ورشتين تقنيتين الأولى للتفكير في تأثيث برنامج عمل خاص بالرواد ويستمر على طول العام وثانية تعلقت بالجوانب الاجتماعية والتثقيفية والترفيهية الموجهة لهذه الفئة وذلك فضلا عن دعم أساليب التواصل بين الرابطة المركزية والرابطات الجهوية وتأسيس قنوات تواصل فاعلة بينها , واختتمت الندوة بتأسيس هيكل قار للرابطة الجهوية يضم قائدا للرابطة وملازما وكاتب عام وأمين مال ومكلفا بالرحلات ومكلفا بالتجهيز.