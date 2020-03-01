نابل: طلبة كلية الطب بتونس ينظمون حملة تحسيسية للتوقي من امراض السكري وضغط الدم

Dimanche 01 Mars 2020



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وات

- نظم عدد من المنتمين لجمعية طلبة كلية الطب بتونس اليوم الأحد بشارع الحبيب بورقيبة بنابل حملة تحسيسية للتوقي من أمراض السكري وضغط الدم ونصبوا بالمناسبة خيمة توعوية بوسط الشارع قدموا فيها مجموعة من النصائح حول التوقي خاصة من مرض السكري وسبل التعايش مع هذا المرض.وأشارت عضو الجمعية غاية باروني في تصريح لمراسل /وات/ بالجهة إلى أن هذه الحملة التحسيسية تهدف بالخصوص إلى مزيد تعميق وعي المواطنين من مختلف الأعمار بأهمية التوقي من مرض السكري خاصة باتباع سلوك غذائي سليم وعدم الافراط في المأكولات والمشروبات التي يمكن أن تتسبب في ظهور مرض السكري على غرار المشروبات الغازية والماكولات من العجين .وأوضحت أن الخيمة الصحية التي تم تركيزها بالمناسبة تؤمن قيسا مجانيا لضغط الدم ولقيس السكري بهدف تعميق وعي المواطنين باهمية المراقبة الدورية لهذه الانواع من الامراض خاصة في ظل توفر امكانية للتوقي منها زد على ذلك ان التعايش مع هذه الامراض ممكن شريطة اتباع سلوكات صحية سليمة ومن بينها بالخصوص اتباع سلوك غذائي سليم ومتوازن وممارسة الرياضة.وأبرزت ان كل الأرقام والمؤشرات تؤكد تواصل تفشي مرضي السكري وارتفاع ضغط الدم في تونس في مختلف الشرائح العمرية " حوالي 20 بالمائة من الفئة العمرية 20 /75 سنة هي معرضة لمرضي السكري وضغط الدم" مبينتا ان انتشار هذه الامراض دفع طلبة كلية الطب الى التحرك وتنظيم حملات توعوية وتحسيسية للمساهمة في التقليص من الاصابات خاصة واذأن التوقي من هذه الامراض ممكن باتباع سلوك وقائي والتعود على المراقبة الدورية والابتعاد عن مسببات هذه الامراض.ولاحظت ان الجمعية وضعت على ذمة الزوار مجموعة من الوسائط التوعوية التي تساعدهم على فهم اسباب الاصابة بمرض السكري و كيفية التعايش معه وعلى التوقي منه خاصة بممارسة الرياضة بصفة مستمرة بمعدل نصف ساعة في اليوم على الاقل وباتباع سلوك غذائي متوازن وسليم فضلا عن دورية المراقبة.ت.