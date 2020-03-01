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كاس تونس لكرة القدم - جمعية جربة تزيح نادي حمام الانف

Dimanche 01 Mars 2020

Dimanche 01 Mars 2020
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وات - ازاحت جمعية جربة (الرابطة 2) نادي حمام الانف (الرابطة 1) من مسابقة كاس تونس لكرة القدم بعد فوزها 3-2 في اللقاء الذي اقيم بيهما اليوم الاحد بجربة في اطار الدور السادس عشر.

وتقدمت جمعية جربة بثلاثة اهداف لكل من سيف الدين العياري (7) وعصام الدريدي (15 ض ج) وفتحي قاسم (37) قبل ان يتوصل نادي الضاحية الجنوبية من تذليل الفارق عن طريق كل من عنتر الجمعوني (70) وربيع بوزيد (72).


  
  
  

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