قبلي: العمل على فتح مركز للحماية المدنية خلال السنة الجارية بمعتمدية الفوار

Dimanche 01 Mars 2020



قراءة: 1 د, 11 ث





وات

- اكد المدير الجهوي للحماية المدنية المقدم مبروك السعفي خلال الاحتفال الجهوي باليوم العالمي للحماية المدنية العمل بالتعاون مع السلط المحلية والمجتمع المدني على فتح مركز للحماية المدنية بمعتمدية الفوار خلال السنة الجارية قصد تقريب الاسعافات وتدخلات النجدة والانقاذ لمستحقيها.واضاف السعفي في تصريح ل(وات) انه تم خلال شهري جانفي وفيفري من السنة الجارية وفي اطار الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية تحت شعار "مسعف لكل بيت"، تنظيم عديد الحملات التحسيسية باغلب المؤسسات التربوية والشبابية بالجهة ولعموم المواطنين، من اجل التعريف باهمية تعلم ابجديات الاسعاف وضرورة امتلاك المهارات الكافية للتدخل في الكثير من الحوادث البسيطة مع الانتباه للاطفال الصغار لتجنب تعرضهم لبعض الحوادث المنزلية او حوادث الطرقات واشار السعفي الى انه تم تجهيز الادارة الجهوية للحماية المدنية خلال السنة المنقضية بسيارة نجدة بالطرقات تحتوي على احدث الامكانيات للتدخل السريع وانقاذ الارواح البشرية اثناء الحوادث المرورية وذلك في اطار التعاون التونسي الالماني وذكر بان الادارة الجهوية للحماية المدنية بقبلي تحتوي على ثلاثة فرق وهي، فرقة الحماية المدنية بقبلي وفرقة الحماية المدنية بدوز ومركز للحماية المدنية بمعتمدية سوق الاحد، وقد امنت مختلف هذه الفرق خلال السنة المنقضية 2852 تدخلا، شمل اساسا 559 تدخلا في حوادث مرور و977 تدخلا للنجدة بالطريق العام اضافة الى 756 تدخلا اسعافيا مختلفا و356 تدخلا لاخماد الحرائق.يشار الى ان الاحتفال الجهوي باليوم العالمي للحماية المدنية تضمن تنظيم عدد من العمليات البيضاء بمشاركة التلاميذ، على غرار كيفية التدخل السريع لاخماد النار المشتعلة بقارورة للغاز وكيفية اسعاف شخص يعاني من ضيق التنفس.