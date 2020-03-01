وضع مواطن عائد من إيطاليا في العزل الاحترازي في منزله بقفصة للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا

Dimanche 01 Mars 2020
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وات - تقرّر، اليوم الأحد، بقفصة، وضع مواطن عائد، مؤخّرا، من ايطاليا في العزل الاحترازي في غرفة بمنزله بقفصة للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا حسب ما أكّده المدير الجهوي للصحة بالجهة سالم ناصري.
وقال المتحدّث أن هذا المواطن هو من بادر بالاتصال بفريق الاسعاف الطبّي للإبلاغ بارتفاع درجة حرارته والسّعال، ليتنقّل الفريق صبيحة اليوم الأحد إلى مقرّ إقامته بضواحي مدينة قفصة لإجراء الفحوصات والكشوفات الضرورية بالاضافة إلى رفع العيّنات اللازمة وإرسالها إلى المخبر المرجعي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بتونس العاصمة بغرض إجراء التحاليل البيولوجية اللازمة على العينة.
وبيّن المدير الجهوي للصحة أنه طلب من هذا المواطن البقاء في غرفة بمنزله بعد أن تمّ مدّه بكلّ مسلزمات الوقاية إلى حين صدور نتائج التحاليل وثبوت إصابته بفيروس كورونا من عدمه مؤكدا أن فرض العزل الإحترازي على هذا المواطن بمنزله، إجراء إحترازي وقائي وفقا للتدابير والاجراءات الطبّية المتّبعة في مثل هذه الحالات.
وتمّ حسب هذا المسؤول إتخاذ كل التدابير الوقائية لفائدة العائلة التي تقطن نفس المنزل مشيرا إلى أنّ المواطن المشتبه بإصابته وكلّ أفراد العائلة المقيمين معه سوف يتلقون كل العناية الطبية اللازمة وسوف يخضعون للمتابعة المستمرّة.
وات - تقرّر، اليوم الأحد، بقفصة، وضع مواطن عائد، مؤخّرا، من ايطاليا في العزل الاحترازي في غرفة بمنزله بقفصة للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا حسب ما أكّده المدير الجهوي للصحة بالجهة سالم ناصري.
وقال المتحدّث أن هذا المواطن هو من بادر بالاتصال بفريق الاسعاف الطبّي للإبلاغ بارتفاع درجة حرارته والسّعال، ليتنقّل الفريق صبيحة اليوم الأحد إلى مقرّ إقامته بضواحي مدينة قفصة لإجراء الفحوصات والكشوفات الضرورية بالاضافة إلى رفع العيّنات اللازمة وإرسالها إلى المخبر المرجعي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول بتونس العاصمة بغرض إجراء التحاليل البيولوجية اللازمة على العينة.
وبيّن المدير الجهوي للصحة أنه طلب من هذا المواطن البقاء في غرفة بمنزله بعد أن تمّ مدّه بكلّ مسلزمات الوقاية إلى حين صدور نتائج التحاليل وثبوت إصابته بفيروس كورونا من عدمه مؤكدا أن فرض العزل الإحترازي على هذا المواطن بمنزله، إجراء إحترازي وقائي وفقا للتدابير والاجراءات الطبّية المتّبعة في مثل هذه الحالات.
وتمّ حسب هذا المسؤول إتخاذ كل التدابير الوقائية لفائدة العائلة التي تقطن نفس المنزل مشيرا إلى أنّ المواطن المشتبه بإصابته وكلّ أفراد العائلة المقيمين معه سوف يتلقون كل العناية الطبية اللازمة وسوف يخضعون للمتابعة المستمرّة.
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