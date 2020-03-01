بنزرت: الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية

Dimanche 01 Mars 2020



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- اشرف رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ببنزرت محمد قويدر بالفضاء المركزي للحماية المدنية بجرزونة، على فعاليات الموكب الرسمي للاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية.واحتوى برنامج الاحتفال، على تظاهرة تنشيطية وتوعوية بمشاركة عدد من رياض الاطفال والمدارس والمعاهد الاعدادية والثانوية ومن المكونات المجتمعية، اشتملت على عرض لعمليات انقاذ وتدخلات ميدانية مع استعراض للوسائل والتجهيزات المعتمدة لدى اغلب الفرق المختصة في مجال الحماية المدنية برا وبحرا وجوا، وتنظيم عملية بيضاء في مجال حماية المؤسسات، بالاضافة الى تنظيم ورشات خاصة لفائدة الاطفال الذين كان حضورهم لافتا من خلال اللوحات الاستعراضية والاناشيد والاغاني الوطنية التى قدموها.وقال المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي ان الهدف من اختيار شعار "مسعف لكل بيت" للاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، مواصلة مجهود التفاعل الإيجابي والتواصل الحرفي مع المحيط المؤسساتي و المجتمعي عموما مع التركيز على الاطفال والشباب من اجل مزيد غرس ثقافة الحماية والوقاية في الاجيال القادمة.واشار بالمناسبة، الى ان مصالح الحماية المدنية بالولاية نفذت خلال السنة الفارطة ما يوازي 4722 تدخلا ميدانيا أي بمعدل 13 عملية تدخل يوميا، من بينها 715 عملية إطفاء و155 عملية إنقاذ و203 عمليات إنقاذ ونجدة على الطريق.وبين ان مصالح الحماية المدنية ركزت على التكوين من خلال تنظيم ما يزيد عن 18 عملية بيضاء جهوية ووطنية ودولية لاسرتها، وتنظيم 157 دورة تكوينية لفائدة المؤسسات الصناعية و414 لفائدة مؤسسات عمومية مفتوحة للعموم و48 زيارة استطلاعية في مجالات التوقي والتصدي لكل المخاطر، بالتوازي مع المساهمة في إعداد مطويات ومجموعات قصصية لفائدة الأطفال في المجال الوقائي والعمليات النموذجية.يشار الى انه تم بالمناسبة تكريم كافة المشاركين في المسابقات والحملات التحسيسية ولاسيما منهم الاطفال، وقد حضر الاحتفال معتمد المنطقة محمد بوزيد وعدد من الاطارات الجهوية والمحلية والبرلمانية الى جانب بقية التشكيلات الامنية والحماية المدنية وممثلي المؤسسات العمومية والخاصة.