الاردن : شهاب الليلي يتوج مع الفيصلي بكاس السوبر

Dimanche 01 Mars 2020
قراءة: 0 د, 50 ث
وات - توج المدرب شهاب الليلي مع فريقه الفيصلي (حامل لقبي البطولة والكأس الموسم الماضي) بكأس السوبر الأردني لكرة القدم اثر انتصاره مساء امس السبت في ملعب عمان الدولي على فريق الجزيرة (وصيف البطولة) بالركلات الترجيحية 4-3 اثر نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 .
ويعتبر الفيصلي الأكثر فوزا بلقب كأس السوبر حيث توج 16 مرة ويليه الوحدات بـ 13 لقبا وظفر بها شباب الأردن والرمثا (مرتين) لكل منهما ونال اللقب مرة واحدة كل من الجزيرة والأهلي والحسين إربد .
كما يعد الفيصلي أول من ظفر بلقب كأس السوبر عندما انطلقت المسابقة في عام 1981 بينما كان الوحدات آخر المتوجين باللقب عام 2018 .
وتوج الفيصلي آخر مرة بلقب كأس السوبر عام 2017 .
وكان المدرب التونسي شهاب الليلي قاد فريق الجزيرة موسم 2018 الى احراز كأس الأردن بعد غياب 35 عاما .
وعاد من جديد للبطولة الاردنية من بوابة الفيصلي في شهر جانفي 2020 .
كما درب في تونس بالخصوص النادي الصفاقسي والنادي الافريقي والنجم الساحلي .
وات - توج المدرب شهاب الليلي مع فريقه الفيصلي (حامل لقبي البطولة والكأس الموسم الماضي) بكأس السوبر الأردني لكرة القدم اثر انتصاره مساء امس السبت في ملعب عمان الدولي على فريق الجزيرة (وصيف البطولة) بالركلات الترجيحية 4-3 اثر نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 .
ويعتبر الفيصلي الأكثر فوزا بلقب كأس السوبر حيث توج 16 مرة ويليه الوحدات بـ 13 لقبا وظفر بها شباب الأردن والرمثا (مرتين) لكل منهما ونال اللقب مرة واحدة كل من الجزيرة والأهلي والحسين إربد .
كما يعد الفيصلي أول من ظفر بلقب كأس السوبر عندما انطلقت المسابقة في عام 1981 بينما كان الوحدات آخر المتوجين باللقب عام 2018 .
وتوج الفيصلي آخر مرة بلقب كأس السوبر عام 2017 .
وكان المدرب التونسي شهاب الليلي قاد فريق الجزيرة موسم 2018 الى احراز كأس الأردن بعد غياب 35 عاما .
وعاد من جديد للبطولة الاردنية من بوابة الفيصلي في شهر جانفي 2020 .
كما درب في تونس بالخصوص النادي الصفاقسي والنادي الافريقي والنجم الساحلي .
En continu
- 09:27 لماذا الحجاب؟
- Hier 14:23 الزيتونة هوية و إرث الشعب التونسي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:42
|18:16
|15:44
|12:39
|06:50
|05:24
|
25°
|25°
|% 29
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|25°-13
|23°-11
|15°-10
|19°-13
|18°-9
Follow @babnet_Tunisie
(108 934) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 86 181) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 76 125) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 67 177) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 53 983) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 684) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 566) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 637) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 093) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 587) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 139) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 343) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 899) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 624) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 258) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 40 919) الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى
( 39 178) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 35 283) لقد عرّاها تماما...
( 34 686) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 34 239) صورة مخجلة من ساحل العاج: تونسي يص
Par:keyser3050 (France )
Sur: منع نواب الشعب من الدخول لحقل غاز بالجنوب التونسي