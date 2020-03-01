توزر: في اليوم العالمي للحماية المدنية عرض لجهود وتدخلات الحماية المدنية ولمعدات جديدة

Dimanche 01 Mars 2020
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وات - تحت شعار "مسعف لكل بيت"، احتفلت ولاية توزر اليوم الاحد باليوم العالمي للحماية المدنية، في مقر الإدارة الجهوية وبمشاركة مجموعة من الجمعيات التطوعية والجمعية التونسية للسلامة المرورية ورياض الأطفال، من خلال عرض لمعدات الحماية الجهوية ومعرض يعرف بجهودها وتدخلاتها على امتداد سنة 2019، الى جانب عرض مجموعة من المسرحيات حول الإسعافات الأولية في وضعيات متنوعة.
وكانت الإدارة الجهوية للحماية المدنية، نظمت منذ فترة مجموعة من الحملات التحسيسية لفائدة مؤسسات وهياكل وعدد من الجمعيات، وتميز الاحتفال خلال هذه السنة، بعرض سيارة حديثة للنجدة على الطرقات تمكن من سرعة التدخل في حوادث المرور عوضا عن استعمال آلات الفك والقص لإخراج ضحايا الحوادث وذلك بفضل تجهيز السيارة بآلات كهربائية، كما انها سريعة الاستعمال وخفيفة، وفق ما افاد به المدير الجهوي بالنيابة يونس عجيلي (وات).
وفيما يخص الاحصائيات، بين ذات المصدر أن فرق الحماية المدنية الموزعة على معتديات توزر ونفطة ودقاش تمكنت من القيام ب 4500 تدخل بين 2500 اسعاف و500 عملية إطفاء وتوزعت بقية الأنشطة بين الإنقاذ والحراسة الوقائية وحراسة التظاهرات.
وات - تحت شعار "مسعف لكل بيت"، احتفلت ولاية توزر اليوم الاحد باليوم العالمي للحماية المدنية، في مقر الإدارة الجهوية وبمشاركة مجموعة من الجمعيات التطوعية والجمعية التونسية للسلامة المرورية ورياض الأطفال، من خلال عرض لمعدات الحماية الجهوية ومعرض يعرف بجهودها وتدخلاتها على امتداد سنة 2019، الى جانب عرض مجموعة من المسرحيات حول الإسعافات الأولية في وضعيات متنوعة.
وكانت الإدارة الجهوية للحماية المدنية، نظمت منذ فترة مجموعة من الحملات التحسيسية لفائدة مؤسسات وهياكل وعدد من الجمعيات، وتميز الاحتفال خلال هذه السنة، بعرض سيارة حديثة للنجدة على الطرقات تمكن من سرعة التدخل في حوادث المرور عوضا عن استعمال آلات الفك والقص لإخراج ضحايا الحوادث وذلك بفضل تجهيز السيارة بآلات كهربائية، كما انها سريعة الاستعمال وخفيفة، وفق ما افاد به المدير الجهوي بالنيابة يونس عجيلي (وات).
وفيما يخص الاحصائيات، بين ذات المصدر أن فرق الحماية المدنية الموزعة على معتديات توزر ونفطة ودقاش تمكنت من القيام ب 4500 تدخل بين 2500 اسعاف و500 عملية إطفاء وتوزعت بقية الأنشطة بين الإنقاذ والحراسة الوقائية وحراسة التظاهرات.
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Par:jamjam (Tunisia )
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