نصف نهائي كأس العرب للاواسط (تونس / المغرب) : تشكيلة المنتخب التونسي

Dimanche 01 Mars 2020



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- يلتقي المنتخب التونسي للاواسط بنظيره المغربي في الدور نصف النهائي لمسابقة كاس العرب للامم لكرة القدم ظهر اليوم الاحد بمدينة الدمام السعودية .ويدير الحكم الإماراتي احمد عيسى درويش بمساعدة القطري زهران النعيمي والليبي باسم سيف النصر المباراة.وسيكون القطري سعود علي العذبة حكما احتياطيا ويراقب اللقاء المصري أحمد مجاهد .وفي ما يلي التشكيلة الاساسية التي اختارها المدرب الوطني ماهر الكنزاري لخوض اللقاء : أحمد العبيدي / عزيز القاسمي/ أمين الشارني/ أمين زغادة/ علاء غرام (قائد المنتخب) / فارس ناجي / شهاب العبيدي / يانيس الصغير/ معتز الزدام/ زياد بريمة/ فاروق الميموني .