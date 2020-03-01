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نصف نهائي كأس العرب للاواسط (تونس / المغرب) : تشكيلة المنتخب التونسي

Dimanche 01 Mars 2020

Dimanche 01 Mars 2020
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وات - يلتقي المنتخب التونسي للاواسط بنظيره المغربي في الدور نصف النهائي لمسابقة كاس العرب للامم لكرة القدم ظهر اليوم الاحد بمدينة الدمام السعودية .

ويدير الحكم الإماراتي احمد عيسى درويش بمساعدة القطري زهران النعيمي والليبي باسم سيف النصر المباراة.
وسيكون القطري سعود علي العذبة حكما احتياطيا ويراقب اللقاء المصري أحمد مجاهد .


وفي ما يلي التشكيلة الاساسية التي اختارها المدرب الوطني ماهر الكنزاري لخوض اللقاء : أحمد العبيدي / عزيز القاسمي/ أمين الشارني/ أمين زغادة/ علاء غرام (قائد المنتخب) / فارس ناجي / شهاب العبيدي / يانيس الصغير/ معتز الزدام/ زياد بريمة/ فاروق الميموني .

  
  
  

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