نبيل بفون: المنظمة العالمية للحوكمة المحلية تصنف هيئة الانتخابات أفضل هيئة ناشطة في المجال الديمقراطي لسنة 2019

Dimanche 01 Mars 2020
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وات - صنفت المنظمة العالمية للحوكمة المحلية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أفضل هيئة ناشطة في المجال الديمقراطي لسنة 2019 وذلك لنجاحها في تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها في الآجال المنصوص عليها دستوريا، وفق مقتضيات الشفافية المطلوبة، حسب ما أكده صباح اليوم الأحد، رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).
وأفاد بفون أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتسلم يوم 24 مارس الجاري ممثلة في شخص رئيسها (نبيل بفون) جائزة المنظمة العالمية للحوكمة المحلية وذلك بمقرها المركزي بنيويورك، مبرزا أهمية هذه المنظمة التي لها تمثيلية في 48 دولة عبر العالم ودورها في تعزيز التشاركية ودعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الحوكمة المحلية.
يشار إلى أن المنظمة العالمية للحوكمة المحلية أحدثت يوم 18 اكتوبر 2018 بمقتضى ترخيص دولي باعتبارها جمعية ذات مصلحة غير نفعية، وحصلت على ترخيص من وزارة المالية الأمريكية وهي تعمل بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة على غرار عدة منظمات وجمعيات يقارب عددها 32.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتولى يومي 28 و29 مارس الجاري الإشراف على تنظيم انتخابات بلدية جزئية في كل من معتمديات حاسي الفريد من ولاية القصرين وجبنيانة من ولاية صفاقس والفوار من ولاية قبلي.
وات - صنفت المنظمة العالمية للحوكمة المحلية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أفضل هيئة ناشطة في المجال الديمقراطي لسنة 2019 وذلك لنجاحها في تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها في الآجال المنصوص عليها دستوريا، وفق مقتضيات الشفافية المطلوبة، حسب ما أكده صباح اليوم الأحد، رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).
وأفاد بفون أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتسلم يوم 24 مارس الجاري ممثلة في شخص رئيسها (نبيل بفون) جائزة المنظمة العالمية للحوكمة المحلية وذلك بمقرها المركزي بنيويورك، مبرزا أهمية هذه المنظمة التي لها تمثيلية في 48 دولة عبر العالم ودورها في تعزيز التشاركية ودعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الحوكمة المحلية.
يشار إلى أن المنظمة العالمية للحوكمة المحلية أحدثت يوم 18 اكتوبر 2018 بمقتضى ترخيص دولي باعتبارها جمعية ذات مصلحة غير نفعية، وحصلت على ترخيص من وزارة المالية الأمريكية وهي تعمل بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة على غرار عدة منظمات وجمعيات يقارب عددها 32.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتولى يومي 28 و29 مارس الجاري الإشراف على تنظيم انتخابات بلدية جزئية في كل من معتمديات حاسي الفريد من ولاية القصرين وجبنيانة من ولاية صفاقس والفوار من ولاية قبلي.
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Par:kerker (France )
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