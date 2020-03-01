بطولة السعودية : سعد بقير يسجل وفريقه ''ابها'' ينهزم برباعية امام الاتفاق

Dimanche 01 Mars 2020



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وات

- سجل التونسي سعد بقير الهدف الوحيد لفريقه "ابها" خلال هزيمته مساء امس امام فريق "الاتفاق" بنتيجة 4/1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لحساب الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .وجاءت رباعية الاتفاق عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقتين 2 و 5 وأحرز سعد السلولي الهدف الثالث عند الدقيقة 18 ، وفي الدقيقة 43 أضاف محمد الكويكبي الهدف الرابع للاتفاق من ركلة جزاء ، فيما سجل هدف فريق أبها الذي يدريه التونسي عبد الرزاق الشابي اللاعب سعد بقير عند الدقيقة 50 .ورفع الاتفاق رصيده إلى 26 نقطة في المركز 10، في حين تجمد رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز 11.