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بطولة السعودية : سعد بقير يسجل وفريقه ''ابها'' ينهزم برباعية امام الاتفاق

Dimanche 01 Mars 2020

Dimanche 01 Mars 2020
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وات - سجل التونسي سعد بقير الهدف الوحيد لفريقه "ابها" خلال هزيمته مساء امس امام فريق "الاتفاق" بنتيجة 4/1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لحساب الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وجاءت رباعية الاتفاق عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقتين 2 و 5 وأحرز سعد السلولي الهدف الثالث عند الدقيقة 18 ، وفي الدقيقة 43 أضاف محمد الكويكبي الهدف الرابع للاتفاق من ركلة جزاء ، فيما سجل هدف فريق أبها الذي يدريه التونسي عبد الرزاق الشابي اللاعب سعد بقير عند الدقيقة 50 .


ورفع الاتفاق رصيده إلى 26 نقطة في المركز 10، في حين تجمد رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز 11.


  
  
  

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