المصالح الفلاحية ببنزرت تتخذ جملة من الإجراءات للتقليص من التداعيات السلبية لنقص الأمطار على موسم الزراعات الكبرى

Dimanche 01 Mars 2020



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وات

- ذكرت المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت، انجي الدقي حرم حنيني، أن المخزون الحالي للسدود الثمانية بالجهة (سجنان، الزياتين، الحركة، القمقوم، غزالة، المالح، جومين، الطين) يقدر بنحو 283 مليون م3، أي بنسبة امتلاء توازي 67 بالمائة من طاقة خزن جملية تبلغ 423 مليون م3.وأوضحت في تصريح، أمس السبت، لمراسل "وات" بالجهة، أنه في ظل هذا النقص الحاصل في المخزون المائي بسبب شح مياه الأمطار خلال الموسم الفلاحي 2019/2020 بولايات الشمال، ومنها جهة بنزرت، وعملا بمنشور وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري بتاريخ 01 فيفري 2020 المتعلق بالري التكميلي للحبوب لموسم 2019/2020، تم إقرار عدد من الإجراءات الإدارية والفنية الواجبة، للحد من تلك التداعيات، لعل أبرزها، مواصلة العمل بالتعريفة التّفاضليّة لمياه ري الحبوب والأعلاف، وإحداث لجنة فنية مكلفة بمتابعة الحبوب المروية.وأضافت أنه تم القيام بعمليات الصيانة العلاجية داخل المناطق السقوية العمومية لتفادي الانقطاع في تزويد الأراضي الفلاحية السقوية بمياه الري ضمن 20 منطقة سقوية عمومية مسيرة عن طريق 18 مجمع تنمية، والقيام بالإصلاحات الضرورية في الإبان، عن طريق التدخل المباشر، أو عن طريق المقاولة.وبالتوازي مع عقد عدة جلسات وتنظيم حملات تحسيسية عن طريق الاتصال المباشر بالفلاحين من خلال الزيارات الميدانية للمناطق السقوية العمومية، تمت دعوة الفلاحين للقيام بعمليات الري الضرورية للحبوب بالنسبة لأولئك الذين تتوفر لهم إمكانية القيام بعمليات الري، مع حثهم على تجهيز مستغلاتهم بمعدات الرش.يشار إلى أن المخزون العام بالسدود بكامل البلاد حتى نهاية شهر فيفري 2020 قدر ب1438 مليون م3، أي بنسبة امتلاء توازي 64 بالمائة، بفارق سلبي يقدر ب11 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط (1684 مليون م3)، وفق ذات المصدر.