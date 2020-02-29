.   Saber - أذكرك  

فوز الوداد البيضاوي على النجم الساحلي 2- صفر

Samedi 29 Février 2020

Samedi 29 Février 2020
قراءة: 0 د, 12 ث

وات - فاز الوداد البيضاوي المغربي اليوم في الدار البيضاء على النجم الساحلي بنتيجة 2- صفر في ذهاب ربع نهائي كاس رابطة ابطال فريقيا لكرة القدم.
وسجل محمد نهيري هدفي الوداد د11 و54 ويتبارى الفريقان بعد اسبوع ايابا في ملعب رادس.



  
  
  

cadre-91ba783a876ce931492898199b1cb81c-2020-02-29 22:22:13






0 de 0 commentaires pour l'article 198911



En continu

السبت 29 فيفري 2020 | 5 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:41 18:15 15:43 12:39 06:51 05:25
14°
 13° % 87 :الرطــوبة
تونــس 13°
1.5 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
13°-1323°-1123°-1014°-1018°-13
  • Avoirs en devises
    19266,9

  • (28 fév)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,14288 DT        1$ =2,89035 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 fév)   490,6 MDT
لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1583012377|198911 409|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires