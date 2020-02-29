فوز الوداد البيضاوي على النجم الساحلي 2- صفر

Samedi 29 Février 2020
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وات - فاز الوداد البيضاوي المغربي اليوم في الدار البيضاء على النجم الساحلي بنتيجة 2- صفر في ذهاب ربع نهائي كاس رابطة ابطال فريقيا لكرة القدم.
وسجل محمد نهيري هدفي الوداد د11 و54 ويتبارى الفريقان بعد اسبوع ايابا في ملعب رادس.
وات - فاز الوداد البيضاوي المغربي اليوم في الدار البيضاء على النجم الساحلي بنتيجة 2- صفر في ذهاب ربع نهائي كاس رابطة ابطال فريقيا لكرة القدم.
وسجل محمد نهيري هدفي الوداد د11 و54 ويتبارى الفريقان بعد اسبوع ايابا في ملعب رادس.
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Par:sayada (France )
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