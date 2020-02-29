صفاقس : انطلاق حملة نظافة وتهيئة لشاطئ ''الكازينو'' وإحداث فسحة شاطيئة محاذية استعدادا للموسم الصيفي

Samedi 29 Février 2020



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وات

- انطلقت، اليوم السبت، بمدينة صفاقس، حملة نظافة وتهيئة استهدفت شاطئ "الكازينو" وكامل المنطقة المحيطة به، لتتواصل على مدى 3 أيام، وذلك تحت إشراف والي الجهة، أنيس الوسلاتي، وبالتعاون مع عديد الاطراف المتداخلة، منها بلدية صفاقس ومنظمة الكشافة التونسية والادارة الجهوية للتجهيز والاسكان ووكالة حماية الشريط الساحلي وشركة تبرورة وتنسيقية البيئة والتنمية.وبيّن المدير الجهوي للوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي، المهندس الاول وليد الخياري، في تصريح لـ(وات)، أنه سيتم خلال حملة النظافة بشاطئ الكازينو والمنطقة المحيطة به، رفع كافة النفايات وإزالة كل مظاهر التلوث به ودعم الشاطئ وإثراءه بالحجارة والتراب، استعدادا لموسم الصيف القادم، مشيرا الى أن الوكالة قامت منذ فترة باعداد دراسة حول تنظيف كامل المنطقة الساحلية بولاية صفاقس، على غرار سيدي منصور وحي بورقيبة.وحول مدى صلوحية شاطئ الكازينو للسباحة، قال ذات المتحدث "ان عودة المحار الى شاطئ الكازينو يعد مؤشرا ايجابيا على صلوحية مياه الشاطئ للسباحة وذلك في انتظار ورود نتائج تحاليل وكالة حماية الشريط الساحلي في غضون شهر تقريبا"، وفق تعبيره.يذكر أن والي صفاقس، أدى أمس الجمعة، زيارة ميدانية إلى المنطقة رفقة عدد هام من إطارات الجهة، مبرزا في تصريح أدلى به اليوم السبت لـ(وات)، أن "هذا التدخّل يهدف، فضلا عن تنظيف وتهيئة شاطئ الكازينو، إلى إحداث فسحة شاطيئة على حافة طريق الكازينو على طول 500 متر وعرض 4 أمتار قابلة للتوسعة، وإحداث نقاط تنوير على كامل الطريق مع التبليط وغراسة أشجار وتجهيزها بمقاعد للراحة، وذلك بتكلفة قدرت حوالي 120 ألف دينار".ويشار أيضا، إلى أن شاطئ "الكازينو"، يعد ضمن الشواطئ القديمة بمدينة صفاقس، ويعتبر حاليا الملاذ الوحيد لمتساكني الجهة، خاصة من الذين لا تسمح لهم ظروفهم المادية بالاصطياف خارج الولاية، ما يجعل من هذا الشاطىء متنفسهم الوحيد والمكان الذي يقصدونه للترويح عن أنفسهم خاصة في فصل الصيف.