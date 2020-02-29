استفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية - تكريم نجوم الكرة العربية بمناسبة نهائى كاس محمد السادس للاندية الابطال بالرباط

Samedi 29 Février 2020



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- سيتم تكريم نجوم وفرق ومنتخبات الكرة العربية الفائزين في الاستفتاء الذي نظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في الفترة الاخيرة بالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة القدم وذلك بمناسبة اقامة المباراة النهائية لمسابقة كاس محمد السادس للاندية العربية الابطال للكرة القدم خلال الفترة من 16 - 20 افريل القادم وكانت لجنة الاستفتاء التابعة للاتحاد اعلنت النتائج مؤخرا .ويراس لجنة الإستفتاء والمسابقات المغربي بدر الدين الإدريسي وتضم في عضويتها زهير الوريمي ( تونس) وحسين زناقي ( الجزائر) وسيف المالكي ( العراق) وبدر الدين بخيت ( السودان).وكان النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الانجليزي فاز بلقب افضل لاعب عربي لعام 2019 في الاستفتاء السنوي الخامس الذي اطلقه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتنسيق مع الاتحاد العربي لكرة القدم الشريك الاستراتيجي وسيتم لاحقا اختيار الشخصية الرياضية العربية الاكثر تأثيرا خلال العام من خلال اللجنة التنفيذية في الاتحاد الى جانب عدد من خبراء الكرة في الوطن العربي .وعلى صعيد المنتخبات العربية صاحبة الانجازات خلال العام الماضي فقد تحصل المنتخب الجزائري بطل كأس الامم الافريقية على لقب افضل منتخب عربي لعام 2019 اما على صعيد الاندية العربية فقد توج بلقب الافضل فريق الهلال السعودي بطل دوري ابطال أسيا ووصيف كأس زايد للاندية العربية الابطال المركز الاول وستعقد اللجنة التنفيذية للإتحاد العربي للصحافة الرياضية بنفس المناسبة إجتماعاً لها في مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية .وستعتمد اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها برامج الاتحاد القادمة وخطة نشاطاته للعام الحالي واستعراض مسيرة الإتحاد وبرامجه المستقبلية وارتباطاته العربية والاسيوية والدولية ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للاتحاد من خلال اللجنة التي كلفها الاتحاد في الاجتماع الاول بوضع تصوراتها حول تعديل بعض مواد النظام الأساسي من خلال لجنة تضم عدداً من الزملاء من اعضاء اللجنة التنفيذية واكد محمد جميل عبد القادر رئيس الإتحاد على اهمية الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية باعتباره سيبحث في العديد من الامور التي تخص مسيرة الاتحاد الهادفة الى تنفيذ برامجه لما فيه مصلحة الاعلام الرياضي في الوطن العربي ر/ زهو