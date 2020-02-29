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وزير النقل: تعليق الرحلات الجوية بين تونس وبلدان تاكدت بها اصابات بفيروس كورونا غير وارد

Samedi 29 Février 2020

Samedi 29 Février 2020
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وات - قال وزير النقل أنور معروف ان "تعليق الرحلات الجوية بين تونس والبلدان التي تأكدت بها إصابات بفيروس كورونا الجديد غير وارد حاليا" مشيرا الى "اتخاذ كافة التدابير للتوقي من الفيروس بمختلف المطارات والمعابر الحدودية الجوية والبحرية والبرية المقدر عددها بنحو 28 واعتبر معروف في تصريح لـ(وات) خلال معاينته اليوم السبت لمختلف الاستعدادات الوقائية من الفيروس بمطار تونس قرطاج الدولي بمعية وزير الصحة عبد اللطيف المكي ، أن "الخطة الاستراتيجية المتبعة في الغرض لا تزال في مراحلها الأولى ويتم تطبيقها بحذافرها " لافتا إلى أنه "متى استوجب الأمر فسيتم تعليق الرحلات إلى بعض البلدان على ان يكون ذلك وفقا لتطور الوضع العام الذي قال انه "تحت السيطرة" .

من جهته دعا وزير الصحة عبد اللطيف المكي المواطنين إلى عدم "الهلع" وتوخي الحذر عبر اتباع التعليمات الوقائية الصحية لتفادي العدوى من كل الفيروسات بما فيها فيروس "كورونا " الجديد، مؤكدا في هذا الصدد "عدم تسجيل أية إصابة بالفيروس محل متابعة الى حد الان".


وأشار المكي إلى" اعتماد وزارة الصحة بالتنسيق مع بقية الوزارات لخطة وقائية أثبتت نجاعتها إلى حد الآن مع تخصيص خط تمويلي استثنائي لدعم التجهيزات الطبية والوقائية بمختلف المعابر الحدودية وتعزيز الجانب البشري لمراقبة الوافدين على تونس من مختلف أصقاع العالم بكل دقة وجدية".

واكد المكي أن" الدولة لن تدخر جهدا لحماية مواطنيها من فيروس "كورونا" الجديد وأنها ستتعامل مع الإصابات المتأكدة بكل حرفية ونجاعة لتفادي العدوى قائلا " نحترم قلق الشارع التونسي ازاء هذا الفيروس لكننا ندعو الى الرصانة وعدم الارتباك أو التشنج تجاه بعض المظاهر التي قد تتسبب في حالات هلع دون موجب" .

وكان كل من وزير النقل ووزير الصحة قد اطلعا بمطار تونس قرطاج الدولي على سير الإجراءات الوقائية المتبعة لمراقبة الوافدين على تونس من خلال تركيز الجهاز الحراري لقياس حرارة جسم الانسان عن بعد والتأكد من سلامة الوافدين قبل دخولهم للأراضي التونسية إلى جانب الإجراءات الوقائية المعتمدة لتوجيه المشتبه بإصابتهم إلى المراكز العلاجية المختصة .



  
  
  

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