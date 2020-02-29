وزير التربية يؤكد أن العمل صلب الوزارة يتجه نحو إعادة هيكلة المدرسة العمومية ومؤسسات التربية حتى تواكب روح العصر

Samedi 29 Février 2020



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- أفاد وزير التربية محمد الحامدي، اليوم السبت، أن العمل صلب وزارة التربية يتجه نحو إعادة هيكلة المدرسة العمومية ومؤسسات التربية حتى تصبح قادرة على مواكبة روح العصر وإعداد جيل قادر على النهوض بوضعه وبمجتمعه، مؤكدا أن إصلاح المنظومة التربوية بتونس، شأن وطني يحتاج الكثير من الآليات على غرار المجلس الوطني للتربية.وشدّد، في تصريح إعلامي على هامش زيارة أداها اليوم إلى ولاية القصرين، لتقديم التعازي لعائلات ضحايا حادث بولعابة الأخير الذي ذهبت ضحيته 5 معلمات من المدرسة الإبتدائية وادي الرشح بفوسانة، على ضرورة مراجعة وضع المؤسسات التربوية مراجعة عميقة وإعادة الربط الفعلي بين التربية والتعليم وحاجيات المجتمع وسوق الشغل ومستجدات العصر.وبيّن الحامدي أن زيارته للجهة لتقديم التعازي، أتاحت له أيضا الإطلاع على مشاكل قطاع التربية في القصرين مؤكدا أنه سيعود لزيارتها لاحقا لمعاينة المشاكل الحقيقية للقطاع وتشخيص الوضع وإستحضار الحلول.وبخصوص الوضعيات المهنية العالقة للعاملين في قطاع التربية الخاصة بالأساتذة النواب والمعلمين وخريجي الإجازة التطبيقية، أكّد الوزير أنه سيقع النظر في ملفاتهم والوصول فيها إلى تسويّات مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات البلاد.وأكد الحامدي من جهة أخرى انطلاق إستعدادات وزارة التربية للإمتحانات الوطنية مشددا، على ضرورة حماية المربي من الاعتداءات المتكررة التي تطاله والمؤسسة التربوية وإعادة الاعتبار له وللمؤسسة التربوية وتكثيف الجهود في هذا السياق بالتنسيق مع وزارة ا الداخلية.وكان الوزير تحول إلى عائلات فقيدات المؤسسة التربوية، الخمس، لتقديم واجب العزاء واستمع إلى مشاغلهم التي تمحورت أساسا حول طلب مساعدة العائلات التي تعاني وضعيات اجتماعية خاصة بعد وفاة عائلهم الوحيد من المعلمات، ووعد بالنظر فيها وايجاد سبل المساعدة الممكنة لها في أقرب الآجال.كما زار المدرسة الإبتدائية "واد الرشح" مكان عمل الفقيدات للإطلاع على النقائص المسجلة بها.