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التحاليل المخبرية تؤكد عدم إصابة السيدة الإيطالية التي تم وضعها اليوم السبت في الحجر الصحي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، بفيروس كورونا

Samedi 29 Février 2020

Samedi 29 Février 2020
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وات - أثبتت التحاليل المخبرية التي أجريت اليوم السبت على السيدة الإيطالية التي تم وضعها في الحجر الصحي بغرفة معزولة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، عدم إصابتها بفيروس كورونا، وفق المدير الجهوي للصحّة بسوسة سامي الرقيق.

وأتت نتائج التحاليل المخبرية التي صدرت عشية اليوم، سلبية ما يعني سلامة المواطنة الإيطالية القاطنة بمدينة المكنين والمتزوجة من تونسي والتي عادت مؤخرا من ايطاليا، حسب ما أكده الرقيق في تصريح لمراسل (وات) بسوسة.


وكان المدير الجهوي للصحة بسوسة صرّح، صباح اليوم السبت، لـمراسل (وات ) بالجهة، أن الإطارات الطبية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بادرت خلال الليلة الفاصلة بين أمس الجمعة واليوم السبت بوضع مواطنة إيطالية متزوجة من تونسي، عادت مؤخّرا من ايطاليا، في الحجر الصحي بغرفة معزولة بالمستشفى وذلك بعد أن اتصلت بقسم الاسعاف الطبي الاستعجالي لابلاغ العاملين به أنها تشكو من السعال وارتفاع في درجة حرارة جسمها.

  
  
  

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