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رئيس الحكومة يقرر تعزيز الإمكانيات الكفيلة بتحقيق نجاعة الخطة الوطنية للتصدي لفيروس''كورونا'' المستجد

Samedi 29 Février 2020

Samedi 29 Février 2020
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وات - خصصت جلسة عمل وزارية انعقدت اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لعرض خطة التصدي لفيروس "كورونا" المستجد، وحضرها وزراء الداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والصحة والمالية ووزير الدولة للنقل واللوجستيك.

وقرر رئيس الحكومة بالمناسبة تعزيز الوسائل والتجهيزات وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتحقيق نجاعة الخطة الوطنية للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد.
وشدّد الفخفاخ على ضرورة متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية بمزيد اليقظة وإيلاء الأهمية القصوى للجانب الوقائي والتثقيف الصحي، مؤكدا على أهمية الإعتناء بالوقاية للطاقم الطبي وشبه الطبي والمتدخلين من قوات عسكرية وأمنية وديوانة، وكافة العاملين على تنفيذ الخطة ميدانيا بمختلف جوانبها.


  
  
  

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