كاس تونس لكرة القدم - اتحاد تطاوين الى الدور ثمن النهائي

Samedi 29 Février 2020



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- تاهل اتحاد تطاوين الى الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب فوزه بعد ظهر اليوم السبت على جمعية اريانة 4-2 في الدور السادس عشر.وسجل محمد علي عبد السلام 4 و17 وسند الخميسي 56 ونذير الكريشي 87 اهداف اتحاد تطاوين وامين مكور (13 ض ج) ورامي خريف (90 ز2 ض ج) هدفي جمعية اريانة.والتحق اتحاد تطاوين بالقلعة الرياضية التي كسبت امس الجمعة تاهلها اثر فوزها على اتحاد برج العامري 1-صفر بعد تمديد الوقت.في ملعب برج العامري اتحاد برج العامري - القلعة الرياضية 0-1 بعد تمديد الوقتفي ملعب تطاوين (س12) اتحاد تطاوين - جمعية اريانة 4-2في ملعب الشابة (س14 دون حضور الجمهور) الهلال الشابي - اتحاد بنقردان وسيم بن صالحفي ملعب القيروان (س14) الشبيبة القيروانية - النادي الافريقي اسامة رزق اللهفي ملعب منزل تميم (س14) نادي كرة القدم بمنزل تميم - سبورتينغ بن عروس حسام بالحاج عليفي ملعب سجنان (س14) معالي سجنان - وداد الحامة محمد علي قرويةفي ملعب الرجيش (س14) مستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي اسامة بن اسحاقفي ملعب بوسالم (س14) اتحاد بوسالم - قوافل قفصة صادق الكومانجيفي ملعب عقارب (س14) كوكب عقارب - مستقبل المرسى جلال السحبانيفي جربة حومة السوق (س12) جمعية جربة - نادي حمام الانف خالد قويدرفي ملعب المتلوي (س14) نجم المتلوي - مستقبل وادي الليل سفيان قتاتفي ملعب قرمبالية (س14) قرمبالية الرياضية - النادي البنزرتي وليد الجريديفي ملعب شماخ (س14) الزيتونية الرياضية بشماخ - الاتحاد المنستيري محمد الفنيفي ملعب باردو (س14) الملعب التونسي - مستقبل سليمان عامر شوشانفي ملعب السبيخة (س14) مستقبل السبيخة - الترجي الرياضيفي قربة (س14) النادي القربي - النجم الساحلي ر-هس