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كاس تونس لكرة القدم - اتحاد تطاوين الى الدور ثمن النهائي

Samedi 29 Février 2020

Samedi 29 Février 2020
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وات - تاهل اتحاد تطاوين الى الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب فوزه بعد ظهر اليوم السبت على جمعية اريانة 4-2 في الدور السادس عشر.

وسجل محمد علي عبد السلام 4 و17 وسند الخميسي 56 ونذير الكريشي 87 اهداف اتحاد تطاوين وامين مكور (13 ض ج) ورامي خريف (90 ز2 ض ج) هدفي جمعية اريانة.


والتحق اتحاد تطاوين بالقلعة الرياضية التي كسبت امس الجمعة تاهلها اثر فوزها على اتحاد برج العامري 1-صفر بعد تمديد الوقت.


الجمعة 28 فيفري 2020 :

في ملعب برج العامري اتحاد برج العامري - القلعة الرياضية 0-1 بعد تمديد الوقت

السبت 29 فيفري 2020 :

في ملعب تطاوين (س12) اتحاد تطاوين - جمعية اريانة 4-2

في ملعب الشابة (س14 دون حضور الجمهور) الهلال الشابي - اتحاد بنقردان وسيم بن صالح

في ملعب القيروان (س14) الشبيبة القيروانية - النادي الافريقي اسامة رزق الله

في ملعب منزل تميم (س14) نادي كرة القدم بمنزل تميم - سبورتينغ بن عروس حسام بالحاج علي

في ملعب سجنان (س14) معالي سجنان - وداد الحامة محمد علي قروية

الاحد 1 مارس 2020

في ملعب الرجيش (س14) مستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي اسامة بن اسحاق

في ملعب بوسالم (س14) اتحاد بوسالم - قوافل قفصة صادق الكومانجي

في ملعب عقارب (س14) كوكب عقارب - مستقبل المرسى جلال السحباني

في جربة حومة السوق (س12) جمعية جربة - نادي حمام الانف خالد قويدر

في ملعب المتلوي (س14) نجم المتلوي - مستقبل وادي الليل سفيان قتات

في ملعب قرمبالية (س14) قرمبالية الرياضية - النادي البنزرتي وليد الجريدي

في ملعب شماخ (س14) الزيتونية الرياضية بشماخ - الاتحاد المنستيري محمد الفني

في ملعب باردو (س14) الملعب التونسي - مستقبل سليمان عامر شوشان

الاربعاء 11 مارس 2020

في ملعب السبيخة (س14) مستقبل السبيخة - الترجي الرياضي

في قربة (س14) النادي القربي - النجم الساحلي ر-هس

  
  
  

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