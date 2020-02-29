كاس تونس لكرة القدم - اتحاد تطاوين الى الدور ثمن النهائي

Samedi 29 Février 2020
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وات - تاهل اتحاد تطاوين الى الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب فوزه بعد ظهر اليوم السبت على جمعية اريانة 4-2 في الدور السادس عشر.
وسجل محمد علي عبد السلام 4 و17 وسند الخميسي 56 ونذير الكريشي 87 اهداف اتحاد تطاوين وامين مكور (13 ض ج) ورامي خريف (90 ز2 ض ج) هدفي جمعية اريانة.
والتحق اتحاد تطاوين بالقلعة الرياضية التي كسبت امس الجمعة تاهلها اثر فوزها على اتحاد برج العامري 1-صفر بعد تمديد الوقت.
الجمعة 28 فيفري 2020 :
في ملعب برج العامري اتحاد برج العامري - القلعة الرياضية 0-1 بعد تمديد الوقت
السبت 29 فيفري 2020 :
في ملعب تطاوين (س12) اتحاد تطاوين - جمعية اريانة 4-2
في ملعب الشابة (س14 دون حضور الجمهور) الهلال الشابي - اتحاد بنقردان وسيم بن صالح
في ملعب القيروان (س14) الشبيبة القيروانية - النادي الافريقي اسامة رزق الله
في ملعب منزل تميم (س14) نادي كرة القدم بمنزل تميم - سبورتينغ بن عروس حسام بالحاج علي
في ملعب سجنان (س14) معالي سجنان - وداد الحامة محمد علي قروية
الاحد 1 مارس 2020
في ملعب الرجيش (س14) مستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي اسامة بن اسحاق
في ملعب بوسالم (س14) اتحاد بوسالم - قوافل قفصة صادق الكومانجي
في ملعب عقارب (س14) كوكب عقارب - مستقبل المرسى جلال السحباني
في جربة حومة السوق (س12) جمعية جربة - نادي حمام الانف خالد قويدر
في ملعب المتلوي (س14) نجم المتلوي - مستقبل وادي الليل سفيان قتات
في ملعب قرمبالية (س14) قرمبالية الرياضية - النادي البنزرتي وليد الجريدي
في ملعب شماخ (س14) الزيتونية الرياضية بشماخ - الاتحاد المنستيري محمد الفني
في ملعب باردو (س14) الملعب التونسي - مستقبل سليمان عامر شوشان
الاربعاء 11 مارس 2020
في ملعب السبيخة (س14) مستقبل السبيخة - الترجي الرياضي
في قربة (س14) النادي القربي - النجم الساحلي ر-هس
وات - تاهل اتحاد تطاوين الى الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب فوزه بعد ظهر اليوم السبت على جمعية اريانة 4-2 في الدور السادس عشر.
وسجل محمد علي عبد السلام 4 و17 وسند الخميسي 56 ونذير الكريشي 87 اهداف اتحاد تطاوين وامين مكور (13 ض ج) ورامي خريف (90 ز2 ض ج) هدفي جمعية اريانة.
والتحق اتحاد تطاوين بالقلعة الرياضية التي كسبت امس الجمعة تاهلها اثر فوزها على اتحاد برج العامري 1-صفر بعد تمديد الوقت.
الجمعة 28 فيفري 2020 :
في ملعب برج العامري اتحاد برج العامري - القلعة الرياضية 0-1 بعد تمديد الوقت
السبت 29 فيفري 2020 :
في ملعب تطاوين (س12) اتحاد تطاوين - جمعية اريانة 4-2
في ملعب الشابة (س14 دون حضور الجمهور) الهلال الشابي - اتحاد بنقردان وسيم بن صالح
في ملعب القيروان (س14) الشبيبة القيروانية - النادي الافريقي اسامة رزق الله
في ملعب منزل تميم (س14) نادي كرة القدم بمنزل تميم - سبورتينغ بن عروس حسام بالحاج علي
في ملعب سجنان (س14) معالي سجنان - وداد الحامة محمد علي قروية
الاحد 1 مارس 2020
في ملعب الرجيش (س14) مستقبل الرجيش - النادي الصفاقسي اسامة بن اسحاق
في ملعب بوسالم (س14) اتحاد بوسالم - قوافل قفصة صادق الكومانجي
في ملعب عقارب (س14) كوكب عقارب - مستقبل المرسى جلال السحباني
في جربة حومة السوق (س12) جمعية جربة - نادي حمام الانف خالد قويدر
في ملعب المتلوي (س14) نجم المتلوي - مستقبل وادي الليل سفيان قتات
في ملعب قرمبالية (س14) قرمبالية الرياضية - النادي البنزرتي وليد الجريدي
في ملعب شماخ (س14) الزيتونية الرياضية بشماخ - الاتحاد المنستيري محمد الفني
في ملعب باردو (س14) الملعب التونسي - مستقبل سليمان عامر شوشان
الاربعاء 11 مارس 2020
في ملعب السبيخة (س14) مستقبل السبيخة - الترجي الرياضي
في قربة (س14) النادي القربي - النجم الساحلي ر-هس
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Par:Jugurtha_tn ( )
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