تونس والجزائر تحتاجان الآن إلى بناء علاقات تجارية جديدة والى نظرة تعاون ''برغماتية '' (طارق الشريف)

Samedi 29 Février 2020



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وات

- دعا رئيس منظمة مؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" طارق الشريف ، السبت، الى ارساء علاقات تجارية جديدة مع الجزائر قد تفضى الى رفع قيود ورسوم مفروضة على المنتوجات التونسية.وقال الشريف، في تصريح ل"وات"، ان الفرصة باتت سانحة في كلا البلدين (تونس والجزائر) بعد الانتهاء من المسار الانتخابي وتركيز المؤسسات السياسية من اجل الدفع نحو علاقات اقتصادية "براغماتية ".وأضاف ان الشركات التونسية تقترح إعفاءها من الرسوم التي تدفعها عند الدخول الى الجزائر والمقدرة بنحو 15 بالمائة مقارنة بالبضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي.وابرز ان تونس يجب عليها ان تولي اهتماما اكبر لدول الجوار (ليبيا والجزائر) وايجاد آليات ومشاريع تعاون تخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة في نفس الوقت الذي تتطلع فيه الى افريقيا وتتعاون مع الاتحاد الاوروبي.وجدد الشريف الدعوة الى احداث وزارة للتجارة الخارجية تعهد اليها مهمة حل مشاكل المصدرين والمؤسسات و استكشاف الاسواق ورسم سياسات تصدرية قطاعية قائمة عل خطط وبرامج.وشدد، في اطار الحديث عن حزمة المطالب الداخلية ، على ان تستعيد الحكومة ثقة المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال في تونس من خلال ارساء تشريعات استثمارية طويلة الأمد تضمن استمرار وتيرة الاستثمار واستقراره.وقال "ان عديد الدول سنت تشريعات تنص على ضرورة الحفاظ على الحوافز الاستثمارية لمدة 10 سنوات على اقل تقدير من اجل ضمان استقرارحركة رؤوس الأموال والمشاريع ".ولاحظ الشريف ، في ذات السياق، ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في تونس واصلاح الادارة عبر رقمنتها والحد من القيود بما تيتح دفع الاستثمار الداخلي والخارجي .