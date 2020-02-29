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حجز 30 الف كمامة طبية واقية بأحد المستودعات العشوائية بأريانة وقع ادخالها من الصين بطرق مسترابة

Samedi 29 Février 2020

Samedi 29 Février 2020
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وات - حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة، مساء امس الجمعة، 30 ألف كمامة طبية واقية بأحد المستودعات العشوائية بجهة أريانة، وقع ادخالها من الصين بطرق مسترابة.

واوضحت وزارة التجارة ، في بلاغ لها، ان الأبحاث الأولية كشفت ان هذه الكمامات الطبية التي تم حجزها عقب أعمال تفتيش رقابي، كانت في حدود 40 ألف كمامة ما يعني أنه تم ضخ 10 ألاف كمامة في السوق التونسية ربما بأسعار مضاعفة.


يذكر أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة نظمت عشية الجمعة، حملة رقابة على الاتجار في الكمامات الطبية الواقية عقب تسجيل تشكيات من ارتفاع ثمنها والمضاربة على أسعارها، وفق ذات البلاغ.

  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 198885

Kamelnet  ()  |Samedi 29 Février 2020 à 10h 09m |           
مزال تخدم اليدين الي خدمة الطرابلسي...طرق مسترابة ...مليارات تخسر الدولة من شرفة الحلويات في الميناء ...وربي يعلم اش خرجوا فيها ...مالسلاح والمخدرات والبضاءع الممنوعة😎



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