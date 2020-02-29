حجز 30 الف كمامة طبية واقية بأحد المستودعات العشوائية بأريانة وقع ادخالها من الصين بطرق مسترابة

Samedi 29 Février 2020
قراءة: 0 د, 31 ث
وات - حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة، مساء امس الجمعة، 30 ألف كمامة طبية واقية بأحد المستودعات العشوائية بجهة أريانة، وقع ادخالها من الصين بطرق مسترابة.
واوضحت وزارة التجارة ، في بلاغ لها، ان الأبحاث الأولية كشفت ان هذه الكمامات الطبية التي تم حجزها عقب أعمال تفتيش رقابي، كانت في حدود 40 ألف كمامة ما يعني أنه تم ضخ 10 ألاف كمامة في السوق التونسية ربما بأسعار مضاعفة.
يذكر أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة نظمت عشية الجمعة، حملة رقابة على الاتجار في الكمامات الطبية الواقية عقب تسجيل تشكيات من ارتفاع ثمنها والمضاربة على أسعارها، وفق ذات البلاغ.
وات - حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة، مساء امس الجمعة، 30 ألف كمامة طبية واقية بأحد المستودعات العشوائية بجهة أريانة، وقع ادخالها من الصين بطرق مسترابة.
واوضحت وزارة التجارة ، في بلاغ لها، ان الأبحاث الأولية كشفت ان هذه الكمامات الطبية التي تم حجزها عقب أعمال تفتيش رقابي، كانت في حدود 40 ألف كمامة ما يعني أنه تم ضخ 10 ألاف كمامة في السوق التونسية ربما بأسعار مضاعفة.
يذكر أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة نظمت عشية الجمعة، حملة رقابة على الاتجار في الكمامات الطبية الواقية عقب تسجيل تشكيات من ارتفاع ثمنها والمضاربة على أسعارها، وفق ذات البلاغ.
1 de 1 commentaires pour l'article 198885
En continu
- Hier 23:07 لقد عرّاها تماما...
- Hier 23:04 بسبب كورونا.. لبنان يعلق دوام المدارس لأسبوع
- Hier 20:56 الحمامات تستضيف ملتقى حول الاعلام الرياضي
- Hier 19:51 تنصيب هشام المشيشي وزيرا للدّاخليّة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:41
|18:15
|15:43
|12:39
|06:51
|05:25
|
15°
|23°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|23°-12
|23°-11
|22°-11
|14°-8
|15°-9
Follow @babnet_Tunisie
(108 769) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 78 145) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 74 601) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 53 840) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 615) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 51 505) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 605) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 50 026) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 483) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 072) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 319) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 866) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 849) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 594) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 219) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 841) الصين.. ارتفاع الوفيات جراء الإصاب
( 39 159) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 34 657) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 33 458) يحدث في تونس: عميد الأطباء يُسند
( 33 097) السيرة الذاتية لفتحي بالحاج المقت
Par:volcano (France )
Sur: نبيل القروي: قيس سعيد يذكّرني بالقذافي وهو رئيس كان ما عندو شىء أما اليوم دبّر وزير أول وحكومة لكننا سنعمل على اسقاطها