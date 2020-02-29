على خلفية احداث مباراة الزمالك/ الترجي: الإفراج عن 20 مشجعا تونسيا بالقاهرة

Samedi 29 Février 2020
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وات - قالت الجامعة التونسية لكرة القدم ان السلطات المصرية استجابت لتدخل سفير تونس في مصر وافرجت عن جماهير الترجي الرياضي التونسي الذين تم ايقافهم مساء امس الجمعة اثر مباراة الزمالك/ الترجي لحساب ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم .
وجاء في بلاغ للجامعة على موقعها الرسمي " على إثر الأحداث التي وقعت بعد نهاية مباراة الزمالك والترجي بالقاهرة والتي أسفرت عن إيقاف 20 مشجعا تونسيا كثفت الجامعة التونسية لكرة القدم اتصالاتها مع الجهات المصرية ومع سعادة سفير تونس في مصر محمد نجيب منيف .. وقد أعلمنا سعادة السفير باستجابة السلطات الأمنية المصرية لتدخل سعادته وتم بذلك الإفراج عنهم حاليا ، وسوف يصطحبهم السيد لطفي الطالبي قنصل تونس بمصر إلى المطار لكي يلتحق كل منهم برحلته عبر مطار القاهرة " .
وكان فريق الزمالك المصري فاز مساء امس بالقاهرة على الترجي بنتيجة 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
سجل للزمالك كل من محمد اوناجم د29 واشرف بن شرقي د74 ومحمود علاء د90 زائد1 من ضربة جزاء فيما جاء الهدف الوحيد للترجي التونسي عن طريق عبد الرؤوف بن غيث د26.
ويتبارى الفريقان الجمعة المقبل ايابا في ملعب رادس .
وات - قالت الجامعة التونسية لكرة القدم ان السلطات المصرية استجابت لتدخل سفير تونس في مصر وافرجت عن جماهير الترجي الرياضي التونسي الذين تم ايقافهم مساء امس الجمعة اثر مباراة الزمالك/ الترجي لحساب ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم .
وجاء في بلاغ للجامعة على موقعها الرسمي " على إثر الأحداث التي وقعت بعد نهاية مباراة الزمالك والترجي بالقاهرة والتي أسفرت عن إيقاف 20 مشجعا تونسيا كثفت الجامعة التونسية لكرة القدم اتصالاتها مع الجهات المصرية ومع سعادة سفير تونس في مصر محمد نجيب منيف .. وقد أعلمنا سعادة السفير باستجابة السلطات الأمنية المصرية لتدخل سعادته وتم بذلك الإفراج عنهم حاليا ، وسوف يصطحبهم السيد لطفي الطالبي قنصل تونس بمصر إلى المطار لكي يلتحق كل منهم برحلته عبر مطار القاهرة " .
وكان فريق الزمالك المصري فاز مساء امس بالقاهرة على الترجي بنتيجة 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
سجل للزمالك كل من محمد اوناجم د29 واشرف بن شرقي د74 ومحمود علاء د90 زائد1 من ضربة جزاء فيما جاء الهدف الوحيد للترجي التونسي عن طريق عبد الرؤوف بن غيث د26.
ويتبارى الفريقان الجمعة المقبل ايابا في ملعب رادس .
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Par:volcano (France )
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