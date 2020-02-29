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قبل مواجهة الوداد بابطال افريقيا ... قيس الزواغي يؤكد جاهزية النجم للعودة بنتيجة ايجابية

Samedi 29 Février 2020

Samedi 29 Février 2020
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وات - قال قيس الزواغي مدرب النجم الساحلي ان المباراة امام الوداد الرياضي المغربي يوم السبت في الدار البيضاء بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم "ستكون هامة امام فريق محترم جدا" مشيرا الى ان "النجم واجه الوداد في عدة مسابقات وكانت كل المقابلات صعبة".

واضاف في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لفريق جوهرة الساحل على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم الجمعة "قمنا بالتحضيرات اللازمة ونحن جاهزون للعودة بنتيجة ايجابية تمهد الطريق نحو الدور القادم".


ومن جهته اعرب المهاجم الجزائري للنجم الساحلي رضوان زردوم عن الاعتقاد ان المباراة "ستكون كبيرة بين فريقين لهما وزن في المسابقة القارية".
وتابع "نحن جاهزون ومعنوياتنا مرتفعة وجئنا الى الدار البيضاء من اجل تحقيق نتيجة ايجابية".

  
  
  

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