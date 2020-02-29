تطاوين: الاعلان عن انطلاق مشروع ''معا'' بالجهة لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات

Samedi 29 Février 2020



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وات

- تم، يوم الجمعة، بولاية تطاوين، الاعلان عن انطلاق مشروع "معا"، الذي تنفذه رئاسة الحكومة بالشراكة مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وذلك خلال لقاء موسّع، جمع عدد من مكونات المجتمع المدني المحلي بممثلي هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها، لفائدة 32 مجتمعا محليا في 15 ولاية.ودعا المشرفون على المشروع، في حوار مفتوح حول طرق الاعداد الجيد له، مكونات المجتمع المدني الى تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم حول حاجيات الجهة، والى ترشيح 30 شابا وشابة بالتساوي بين الذكور والاناث، للقيام باستبيان ميداني ترتكز على ترتيب الاولويات والحاجيات الحقيقية للمجتمع المحلي في الجهة.وقالت المسؤولية عن مشروع "معا"، هند حواص، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، انه يتم العمل، في إطار هذا المشروع، على تمكين المجتمعات المحلية التونسية ودعم تماسكها من خلال تحفيز الموارد المتاحة من القطاعين العام والخاص، لبناء اسس مستدامه على مدى 5 سنوات.وأضافت، أن الهدف من اطلاق مشروع "معا" بالجهة، هو تعزيز قدرة 3 مجتمعات محلية على مواجهة التحديات التي تعترضها وتحديد الفرص والموارد الممكنة لذلك، مشيرة إلى أنه سيتم العمل في هذا الإطار، مع كل الفئات وخاصة من الشباب والفئات الهشة وذات الاحتياجات الخاصة، لدعم قدراتها في مختلف المجالات.وبيّنت حواص، أن الكلفة الجمليّة للمشروع، قدرت بحوالي 150 مليون دينار، لافتة الى أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد حصة ولاية تطاوين منها الا بعد تحديد مكونات المشروع وحاجيات المجتمع المحلي بالجهة، وفق تقديرها.