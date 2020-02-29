.   Om Kalthoum - كوكتيل  

الكرامة القابضة تعتزم التفويت في 50 بالمائة من رأسمال ''أوبكار''

Samedi 29 Février 2020

Samedi 29 Février 2020
قراءة: 1 د, 5 ث

وات - أعلنت الكرامة القابضة، الجمعة، عن عزمها في التفويت بالبيع لحساب الدولة التونسية، في جميع مساهمات الدولة المباشرة، البالغة 50 بالمائة من رأس مال شركة اتحاد الإسناد والإرشاد في التأمين وإعادة التأمين "أوبكار"، الناشطة في مجال الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
وتم تأسيس أوبكار منذ جويلية 1994 في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.

ويقدر رأسمالها ب250 ألف دينار موزعة إلى 25 ألف حصّة اجتماعية بقيمة إسمية تقدّر ب10 دنانير لكل حصّة.


وأطلقت الكرامة القابضة طلب التعبير عن الاهتمام في الغرض لفائدة كل المستثمرين القادرين على المساهمة في تطوير أوبكار الناشطة في مجال الإستشارات والوساطة في التأمين وإعادة التأمين.

ويمكن لكل مستثمر ذات طبيعية أو معنوية المشاركة في هذه العملية بصفة منفردة أو في إطار مجمع متكّون من ذوات معنوية و/أو ذوات طبيعية، وفق بلاغ أوردته الكرامة القابضة على موقعها.
ويتضمن مسار التفويت مرحلتين تتعلق الاولى منها بانتقاء المشاركين تليها مرحلة العروض الماليّة وتكون متاحة للمقبولين خلال المرحلة الأولى فقط.
وبإمكان المستثمرين، المهتمين، إيداع ملفات الانتقاء الأّولى مباشرة بمكتب الضبط التابع لشركة الكرامة القابضة مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع مع اعتماد تاريخ ختم البريد وذلك إلى غاية يوم الجمعة 3 أفريل 2020.
وقد تم اختيار البنك الإفريقي للإستثمار والشراكة "كاب بنك" كمستشار حصري من طرف الكرامة القابضة لإنجاز جميع مراحل عمليّة التفويت.

  
  
  

cadre-339cda7ff443db3f4309c93aec0b10eb-2020-02-29 09:06:17






0 de 0 commentaires pour l'article 198865



En continu

السبت 29 فيفري 2020 | 5 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:41 18:15 15:43 12:39 06:51 05:25
15°
 23° % 67 :الرطــوبة
تونــس 12°
1.5 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
23°-1223°-1122°-1114°-815°-9
  • Avoirs en devises
    19266,9

  • (28 fév)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,14288 DT        1$ =2,89035 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 fév)   490,6 MDT
لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582968509|198865 337|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires