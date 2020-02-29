الكرامة القابضة تعتزم التفويت في 50 بالمائة من رأسمال ''أوبكار''

Samedi 29 Février 2020
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وات - أعلنت الكرامة القابضة، الجمعة، عن عزمها في التفويت بالبيع لحساب الدولة التونسية، في جميع مساهمات الدولة المباشرة، البالغة 50 بالمائة من رأس مال شركة اتحاد الإسناد والإرشاد في التأمين وإعادة التأمين "أوبكار"، الناشطة في مجال الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
وتم تأسيس أوبكار منذ جويلية 1994 في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
ويقدر رأسمالها ب250 ألف دينار موزعة إلى 25 ألف حصّة اجتماعية بقيمة إسمية تقدّر ب10 دنانير لكل حصّة.
وأطلقت الكرامة القابضة طلب التعبير عن الاهتمام في الغرض لفائدة كل المستثمرين القادرين على المساهمة في تطوير أوبكار الناشطة في مجال الإستشارات والوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
ويمكن لكل مستثمر ذات طبيعية أو معنوية المشاركة في هذه العملية بصفة منفردة أو في إطار مجمع متكّون من ذوات معنوية و/أو ذوات طبيعية، وفق بلاغ أوردته الكرامة القابضة على موقعها.
ويتضمن مسار التفويت مرحلتين تتعلق الاولى منها بانتقاء المشاركين تليها مرحلة العروض الماليّة وتكون متاحة للمقبولين خلال المرحلة الأولى فقط.
وبإمكان المستثمرين، المهتمين، إيداع ملفات الانتقاء الأّولى مباشرة بمكتب الضبط التابع لشركة الكرامة القابضة مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع مع اعتماد تاريخ ختم البريد وذلك إلى غاية يوم الجمعة 3 أفريل 2020.
وقد تم اختيار البنك الإفريقي للإستثمار والشراكة "كاب بنك" كمستشار حصري من طرف الكرامة القابضة لإنجاز جميع مراحل عمليّة التفويت.
وات - أعلنت الكرامة القابضة، الجمعة، عن عزمها في التفويت بالبيع لحساب الدولة التونسية، في جميع مساهمات الدولة المباشرة، البالغة 50 بالمائة من رأس مال شركة اتحاد الإسناد والإرشاد في التأمين وإعادة التأمين "أوبكار"، الناشطة في مجال الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
وتم تأسيس أوبكار منذ جويلية 1994 في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
ويقدر رأسمالها ب250 ألف دينار موزعة إلى 25 ألف حصّة اجتماعية بقيمة إسمية تقدّر ب10 دنانير لكل حصّة.
وأطلقت الكرامة القابضة طلب التعبير عن الاهتمام في الغرض لفائدة كل المستثمرين القادرين على المساهمة في تطوير أوبكار الناشطة في مجال الإستشارات والوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
ويمكن لكل مستثمر ذات طبيعية أو معنوية المشاركة في هذه العملية بصفة منفردة أو في إطار مجمع متكّون من ذوات معنوية و/أو ذوات طبيعية، وفق بلاغ أوردته الكرامة القابضة على موقعها.
ويتضمن مسار التفويت مرحلتين تتعلق الاولى منها بانتقاء المشاركين تليها مرحلة العروض الماليّة وتكون متاحة للمقبولين خلال المرحلة الأولى فقط.
وبإمكان المستثمرين، المهتمين، إيداع ملفات الانتقاء الأّولى مباشرة بمكتب الضبط التابع لشركة الكرامة القابضة مقابل وصل إيداع أو عن طريق البريد السريع مع اعتماد تاريخ ختم البريد وذلك إلى غاية يوم الجمعة 3 أفريل 2020.
وقد تم اختيار البنك الإفريقي للإستثمار والشراكة "كاب بنك" كمستشار حصري من طرف الكرامة القابضة لإنجاز جميع مراحل عمليّة التفويت.
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Par:volcano (France )
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