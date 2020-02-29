المنستير: اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث تقرر الرفع من درجة اليقظة توقيا من فيروس ''كورونا'' الجديد

Samedi 29 Février 2020



قراءة: 1 د, 4 ث





وات

- قرّرت اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية المنستير، يوم الجمعة، خلال اجتماعها المنعقد بمقر الولاية، وذلك في إطار استعداداتها الاستباقية للوقاية من كلّ الأوبئة المعدية، الرفع من درجة اليقظة توقيا من فيروس "كورونا" الجديد.وأوصت اللّجنة، بمزيد تشديد المراقبة الصحية على كلّ القادمين عبر مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي والميناء الترفيهي "مارينا" المنستير، وبضرورة تنظيم حملات توعوية وتحسيسية حول أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد وكيفية الوقاية منه.وكانت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، قد وضعت منذ 29 جانفي الفارط، خطة جهوية للوقاية من هذا الفيروس، حيث تم تشكيل لجنة جهوية للمتابعة اليومية، وتركيز كاميرا حرارية بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي وتوفير بطاقة بينات صحية لفائدة كلّ مسافر، فضلا عن توفير أدوات الوقاية للعاملين بالمطار وكلّ التجهيزات الطبية اللازمة، مع تخصيص غرف للحجر الصحي في حال تسجيل حالة إصابة بالفيروس، حسب ما بيّنه المدير الجهوي للصحة، محمّد المنصف الهواني.وأضاف الهواني، أنّ البلاد التونسية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد، موضحا أنّ نسبة 80 في المائة من الذين أصيبوا بهذا الفيروس تماثلوا للشفاء بصفة طبيعية.وذكر، في ذات السياق، أن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المسجلة في العالم بلغت الى غاية يوم أمس الخميس، 80 ألفا و132 حالة، فضلا عن تسجيل 2801 حالة وفاة.