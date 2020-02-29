''سباق خطوات عليسة'' يوم 8 مارس المقبل بمدينة قرطاج

Samedi 29 Février 2020



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وات

- تحتضن مدينة قرطاج سباق خطوات عليسة للسيدات يوم الاحد 08 مارس المقبل بمشاركة عديد العداءات من مختلف جهات الجمهورية وتشارك في السباق الذي يمتد على مسافة 6 كلم وجوه نسائية رياضية وعدد من البطلات في اختصاصات رياضية متنوعة .وستشهد الدورة الاولى لسباق خطوات عليسة التي تقام في اطار اليوم العالمي لحقوق المراة مشاركة عدد من العداءات من فرنسا و دول اوروبية اخرى مع مشاركة عدد من الاعلامييات من فرنسا لمواكبة الحدث حسب منظمين.وسيتم بالمناسبة تنظيم اروقة لتقديم ابرز ما تزخر به تونس من منتوج سياحي وثقافي .