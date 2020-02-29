''سباق خطوات عليسة'' يوم 8 مارس المقبل بمدينة قرطاج

Samedi 29 Février 2020
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وات - تحتضن مدينة قرطاج سباق خطوات عليسة للسيدات يوم الاحد 08 مارس المقبل بمشاركة عديد العداءات من مختلف جهات الجمهورية وتشارك في السباق الذي يمتد على مسافة 6 كلم وجوه نسائية رياضية وعدد من البطلات في اختصاصات رياضية متنوعة .
وستشهد الدورة الاولى لسباق خطوات عليسة التي تقام في اطار اليوم العالمي لحقوق المراة مشاركة عدد من العداءات من فرنسا و دول اوروبية اخرى مع مشاركة عدد من الاعلامييات من فرنسا لمواكبة الحدث حسب منظمين.
وسيتم بالمناسبة تنظيم اروقة لتقديم ابرز ما تزخر به تونس من منتوج سياحي وثقافي .
وات - تحتضن مدينة قرطاج سباق خطوات عليسة للسيدات يوم الاحد 08 مارس المقبل بمشاركة عديد العداءات من مختلف جهات الجمهورية وتشارك في السباق الذي يمتد على مسافة 6 كلم وجوه نسائية رياضية وعدد من البطلات في اختصاصات رياضية متنوعة .
وستشهد الدورة الاولى لسباق خطوات عليسة التي تقام في اطار اليوم العالمي لحقوق المراة مشاركة عدد من العداءات من فرنسا و دول اوروبية اخرى مع مشاركة عدد من الاعلامييات من فرنسا لمواكبة الحدث حسب منظمين.
وسيتم بالمناسبة تنظيم اروقة لتقديم ابرز ما تزخر به تونس من منتوج سياحي وثقافي .
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Par:incuore (Tunisia )
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