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انطلاق الدراسات المتعلقة بانجاز 3 مستشفيات ممولة من المملكة العربية السعودية في تونس

Mercredi 26 Février 2020

Mercredi 26 Février 2020
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باب نات - تمّ مساء اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020 بمقرّ وزارة الصحة وبإشراف الدكتورة سنية بن الشيخ وزيرة الصحة بالنيابة وبحضور سفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد محمود العلي ووالي القيروان والإطارات الجهوية وعدد من ممثلي ولايات القيروان والقصرين والمهدية بمجلس نواب الشعب إلى جانب ممثلين عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إمضاء عقود الدراسات مع المكاتب الاستشارية السعودية التي تمت الموافقة عليها لتصميم مشاريع بناء وتجهيز كلّ من :

- مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان (في إطار هبة من المملكة العربية السعودية).


- المستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينة سبيبة من ولاية القصرين (في إطار قرض من الصندوق السعودي للتنمية).

- المستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينة الجم من ولاية المهدية (في إطار قرض من الصندوق السعودي للتنمية).

وسيتم الانطلاق الفعلي في الأعمال الهندسية مباشرة بعد هذا الإمضاء وتقدر الكلفة الجملية لانجاز هذه المشاريع ب 400 مليون دينار، علما وأن مدة انجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن العبد العزيز الجامعي بالقيروان ستستغرق 3 سنوات وسنتين لكل من المستشفى الجهوي بسبيبة ومستشفى الجم.

  
  
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 198724

Mandhouj  (France)  |Mercredi 26 Février 2020 à 20h 35m |           
لما تطل قطر ، السعودية تنتفض !! .
تخيل 3 مستشفيات فرد مرة !!! أما الدراسات الهندسية لم تبدأ بعد !!! 😂😂😂.

الآن تقريب بن زايد باش يغضب، و سيتجبد علينا ب 6 مستشفيات !!! تونس تصبح أول دولة في العالم فيها الخدمات الصحية !!! 😂😂😂.

أما تقريب، مشروع بن زايد، بناء 6 سجون جديدة !!! يا توانسة ردوا بالكم !!! 😂😂😂.

توا يلزم، تركيا تتجبد علينا ب6 مصانع ، و ألمانيا تعيد طرح المشروع الجامعي من جديد، و الشركات الالمنية حتى 10 أو 20 شركة يجيو ، يستثمروا عنا . و ننجح مؤتمر الفرنكوفونية كما يجب ، و نفتح حتى 20 سفارة جديدة في إفريقيا و دول العالم. و نحطوا استراتيجية حوكمة مسؤولة و رشيدة، و محاربة الفساد بكل انواعه، و في أقرب وقت نراجع قانون اللامركزية كما يجب. و هتوا تشوفوا البطالة توخر على الأقل ب5 نقاط، و النمو يصبح 7 نقاط. و الدينار يصبح 2،3 ، و الأمور تتنعنع .

Essoltan  (France)  |Mercredi 26 Février 2020 à 19h 54m |           
Avec ces bonnes INITIATIVES de nos frères Saoudiens surtout il ne faut pas tourner le dos à nos frères Qataris .
La Tunisie doit développer bien sa NEUTRALITÉ pour éviter les mécontentements des uns et des autres car nos intérêts ne nous permettent pas de coopérer avec certains en négligeant les autres ( exemple très délicat pour la Tunisie en ce que concerne le problème Libyen ) .



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