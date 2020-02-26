انطلاق الدراسات المتعلقة بانجاز 3 مستشفيات ممولة من المملكة العربية السعودية في تونس

Mercredi 26 Février 2020
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باب نات - تمّ مساء اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020 بمقرّ وزارة الصحة وبإشراف الدكتورة سنية بن الشيخ وزيرة الصحة بالنيابة وبحضور سفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد محمود العلي ووالي القيروان والإطارات الجهوية وعدد من ممثلي ولايات القيروان والقصرين والمهدية بمجلس نواب الشعب إلى جانب ممثلين عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إمضاء عقود الدراسات مع المكاتب الاستشارية السعودية التي تمت الموافقة عليها لتصميم مشاريع بناء وتجهيز كلّ من :
- مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان (في إطار هبة من المملكة العربية السعودية).
- المستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينة سبيبة من ولاية القصرين (في إطار قرض من الصندوق السعودي للتنمية).
- المستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينة الجم من ولاية المهدية (في إطار قرض من الصندوق السعودي للتنمية).
وسيتم الانطلاق الفعلي في الأعمال الهندسية مباشرة بعد هذا الإمضاء وتقدر الكلفة الجملية لانجاز هذه المشاريع ب 400 مليون دينار، علما وأن مدة انجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن العبد العزيز الجامعي بالقيروان ستستغرق 3 سنوات وسنتين لكل من المستشفى الجهوي بسبيبة ومستشفى الجم.
باب نات - تمّ مساء اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020 بمقرّ وزارة الصحة وبإشراف الدكتورة سنية بن الشيخ وزيرة الصحة بالنيابة وبحضور سفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد محمود العلي ووالي القيروان والإطارات الجهوية وعدد من ممثلي ولايات القيروان والقصرين والمهدية بمجلس نواب الشعب إلى جانب ممثلين عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إمضاء عقود الدراسات مع المكاتب الاستشارية السعودية التي تمت الموافقة عليها لتصميم مشاريع بناء وتجهيز كلّ من :
- مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان (في إطار هبة من المملكة العربية السعودية).
- المستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينة سبيبة من ولاية القصرين (في إطار قرض من الصندوق السعودي للتنمية).
- المستشفى الجهوي صنف "ب" بمدينة الجم من ولاية المهدية (في إطار قرض من الصندوق السعودي للتنمية).
وسيتم الانطلاق الفعلي في الأعمال الهندسية مباشرة بعد هذا الإمضاء وتقدر الكلفة الجملية لانجاز هذه المشاريع ب 400 مليون دينار، علما وأن مدة انجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن العبد العزيز الجامعي بالقيروان ستستغرق 3 سنوات وسنتين لكل من المستشفى الجهوي بسبيبة ومستشفى الجم.
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