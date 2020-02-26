رئيس الجمهورية: ''الدولة التونسية حصينة وستستمر بقطع النظر عن الحكومات''

Mercredi 26 Février 2020
قراءة: 0 د, 58 ث
باب نات - أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأربعاء زيارة إلى مقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة .
وأثنى رئيس الدولة على النجاحات الأمنية التي حققتها الوحدة بالاشتراك مع وحدات الجيش الوطني خلال العملية الاستباقية التي جرت أمس بمرتفعات القصرين والتي أسفرت عن مقتل عنصرين إرهابيين وحجز 2 بنادق كلاشينكوف ورمانات يدوية وذخيرة.
وشكر رئيس الجمهورية ممثلي مختلف الاختصاصات داخل هذه الوحدة مؤكدا على أنهم بمثل هذه النجاحات يلقنون دروسا قاسية لكل من يحاول أن يتجاسر على الدولة.
وذكر بأن الدولة التونسية حصينة وستستمر بقطع النظر عن الحكومات، مشددا على مواصلة المضي قدما للقضاء على الإرهاب وضمان أمن التونسيين.
ومثلت الزيارة فرصة للوقوف على جاهزية أفراد هذه الفرقة المتخصصين في مجابهة الإرهاب والاطلاع على مجالات تكوينهم وتدريبهم وظروف عملهم.
وتابع رئيس الجمهورية عرضا يبين مراحل عمل مختلف اختصاصات هذه الوحدة المختصة وتكامل عملها، كما دون بالمناسبة كلمة في السجل الذهبي.
وكان رئيس الدولة أدى قبل ذلك زيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني وأسدى تشجيعاته وشكره لمختلف وحدات الجيش التي ساهمت في نجاح هذه العملية الاستباقية.
باب نات - أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأربعاء زيارة إلى مقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة .
وأثنى رئيس الدولة على النجاحات الأمنية التي حققتها الوحدة بالاشتراك مع وحدات الجيش الوطني خلال العملية الاستباقية التي جرت أمس بمرتفعات القصرين والتي أسفرت عن مقتل عنصرين إرهابيين وحجز 2 بنادق كلاشينكوف ورمانات يدوية وذخيرة.
وشكر رئيس الجمهورية ممثلي مختلف الاختصاصات داخل هذه الوحدة مؤكدا على أنهم بمثل هذه النجاحات يلقنون دروسا قاسية لكل من يحاول أن يتجاسر على الدولة.
وذكر بأن الدولة التونسية حصينة وستستمر بقطع النظر عن الحكومات، مشددا على مواصلة المضي قدما للقضاء على الإرهاب وضمان أمن التونسيين.
ومثلت الزيارة فرصة للوقوف على جاهزية أفراد هذه الفرقة المتخصصين في مجابهة الإرهاب والاطلاع على مجالات تكوينهم وتدريبهم وظروف عملهم.
وتابع رئيس الجمهورية عرضا يبين مراحل عمل مختلف اختصاصات هذه الوحدة المختصة وتكامل عملها، كما دون بالمناسبة كلمة في السجل الذهبي.
وكان رئيس الدولة أدى قبل ذلك زيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني وأسدى تشجيعاته وشكره لمختلف وحدات الجيش التي ساهمت في نجاح هذه العملية الاستباقية.
En continu
- Hier 21:56 قلب تونس.. حكومة بالإسعاف..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:38
|18:12
|15:42
|12:39
|06:55
|05:29
|
20°
|20°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|20°-12
|17°-8
|20°-7
|25°-10
|22°-11
Follow @babnet_Tunisie
(107 937) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 87 418) اخر ما دوّنت لينا بن مهني رحمها ا
( 53 663) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 246) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 50 568) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 515) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 839) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 530) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 48 312) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 48 008) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 269) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 776) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 767) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 519) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 133) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 097) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 38 120) الصين: ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى
( 34 601) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 33 273) يحدث في تونس: عميد الأطباء يُسند
( 32 795) ردا على محاولات تحجيمها : النهضة ت
Par:tresor (Tunisia )
Sur: يحدث في تونس: طرد تلميذة بالسنة أولى ثانوي بسبب الإساءة لزوجة المعتمد التي تُدرّس بالمعهد؟؟