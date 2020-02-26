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رئيس الجمهورية: ''الدولة التونسية حصينة وستستمر بقطع النظر عن الحكومات''

Mercredi 26 Février 2020

Mercredi 26 Février 2020
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باب نات - أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأربعاء زيارة إلى مقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة .

وأثنى رئيس الدولة على النجاحات الأمنية التي حققتها الوحدة بالاشتراك مع وحدات الجيش الوطني خلال العملية الاستباقية التي جرت أمس بمرتفعات القصرين والتي أسفرت عن مقتل عنصرين إرهابيين وحجز 2 بنادق كلاشينكوف ورمانات يدوية وذخيرة.


وشكر رئيس الجمهورية ممثلي مختلف الاختصاصات داخل هذه الوحدة مؤكدا على أنهم بمثل هذه النجاحات يلقنون دروسا قاسية لكل من يحاول أن يتجاسر على الدولة.

وذكر بأن الدولة التونسية حصينة وستستمر بقطع النظر عن الحكومات، مشددا على مواصلة المضي قدما للقضاء على الإرهاب وضمان أمن التونسيين.

ومثلت الزيارة فرصة للوقوف على جاهزية أفراد هذه الفرقة المتخصصين في مجابهة الإرهاب والاطلاع على مجالات تكوينهم وتدريبهم وظروف عملهم.

وتابع رئيس الجمهورية عرضا يبين مراحل عمل مختلف اختصاصات هذه الوحدة المختصة وتكامل عملها، كما دون بالمناسبة كلمة في السجل الذهبي.

وكان رئيس الدولة أدى قبل ذلك زيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني وأسدى تشجيعاته وشكره لمختلف وحدات الجيش التي ساهمت في نجاح هذه العملية الاستباقية.


  
  
  

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