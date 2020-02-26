ر م ع الستاغ: ديون الشركة فاقت 1800 مليون دينار وسنعمل على تحصيلها من القطاعين العمومي والخاص

Mercredi 26 Février 2020



قراءة: 1 د, 33 ث





وات

- أكد المنصف الهرابي الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، في تصريح لـ"وات" ا، أن ديون الشركة فاقت 1800 مليون دينار مقسمة بالتساوي بين القطاعين العمومي والخاص".وشدد الهرابي، خلال زيارة أداها إلى منطقتي السواسي والجم، على "سعي الستاغ إلى استخلاص ديونها خاصة وأنها الوحيدة التي تمتع حرفاؤها بجدولة الخلاص وتسهيلات الدفع".ولاحظ المسؤول، لدى تدشينه فرع إقليم الستاغ بالجم والاطلاع على سير نشاط الوكالة التجارية بالسواسي، أن الشركة "ستطلق قريبا حملة إعلامية تحسيسية لترغيب الحريف في خلاص فواتيره عبر الهاتف الجوال".وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه تمت طباعة آلاف المطويات وإعداد ومضة متلفزة ستبث بالتلفزة الوطنية لتدريب المواطن، الذي يستعمل شبكة اتصالات تونس أو المشغل الخاص أوريدو، على خلاص فاتورة الكهرباء والغاز عبر الهاتف الجوال دون عناء التنقل إلى مقرات الشركة.وبين الهرابي أن الستاغ تعمل على حذف خدمة رفع العدادات التقليدية باعتماد المنظومة الذكية التي تم الانطلاق في استعمالها بولاية صفاقس في انتظار تعميمها على بقية الولايات.ودعا كل الحرفاء، ممن يشككون في معاليم الكهرباء المستهلكة، إلى رفع عداداتهم بأنفسهم والتقدم لخلاصها، نافيا أن وجود أي فساد في مختلف مجالات نشاط الشركة.وأوضح، في هذا الإطار، أن الستاغ تسعى للحصول على مواصفة 37001 التي تسند في مجال مكافحة الفساد وتكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة، لافتا إلى أن الشركة تعتمد مقياس الشفافية في الانتدابات والشراءات والصفقات العمومية.وأكد المسؤول، من جهة أخرى، على أنه سيجري تزويد منطقة السواسي الكبرى، التي تعد نحو 35 ألف حريف، بالغاز الطبيعي في أقرب الآجال فيما ستزود الوكالة التجارية بالمكان بالموارد البشرية اللازمة خلال شهر أي إثر انتهاء التكوين الذي يتم إسداؤه حاليا لفائدة الأعوان.وسيتم، بالاتفاق مع والي المهدية ، العملعلى توفير الحماية الأمنية للأعوان عند تنقلهم لقطع التيار الكهربائي أو عند وجود سرقات للتيار مما سيسهم في تقليص العجز التجاري للشركة وبالتالي تحسين عائداتها المالية، وفق ما أكده نفس المسؤول.