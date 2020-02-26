التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين وزارة المراة والجمعية الدولية للتعاون والتنمية المستدامة وجمعية اتحاد الاسرة التونسية

Mercredi 26 Février 2020



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باب نات

- تولت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020، إمضاء اتفاقيّتي شراكة بين الوزارة والجمعية الدولية للتعاون والتنمية المستدامة -ممثلة في شخص رئيستها نزيهة الشيخ- من جهة، وجمعية اتحاد الأسرة التونسية -ممثلة في شخص رئيستها ريم القروي- من جهة أخرى.وتتنزل الاتفاقيّتين في إطار دعم الشراكة بين الهياكل الحكومية ومكوّنات المجتمع المدني وإرساء فضاء للتعاون لا سيما في مجال تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لقرار مجلس الامن الدولي 1325 حول "المرأة والأمن والسلم" خاصة المتعلقة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وكذلك لحماية مكانة الاسرة باعتبارها النواة الأساسية في المجتمع وعنصرا فاعلا ومؤثرا في التنمية بمختلف أوجهها.وتنصّ الاتفاقيّة الأولى على توحيد العمل من أجل المساهمة في دعم النساء العاملات بالقطاع الفلاحي في إطار مشاريع تدعمها الجمعية، ووضع برامج مشتركة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ودعم منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الحرفيات والعاملات الفلاحيات المنتفعات من مشاريع الجمعية.فيما سيتمّ بمقتضى الاتفاقية الثانية إرساء برامج تعاون في مجالات التربية الوالدية وحماية منظومة حقوق الأسرة ودعم وظائفها، وذلك من خلال تنظيم لقاءات وحلقات نقاش لفائدة الأولياء يؤطرها مختصون بولايات تونس الكبرى، وإعداد حملات توعية وإرشاد حول دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية للأطفال وحمايتها من جميع المخاطر، إلى جانب مناصرة برامج الوزارة في مجال الاسرة وإعداد الأدلة والدعائم الاتصالية في الغرض.