قبل 4 ايام من ملاقاة فريقه السابق النجم الساحلي غاريدو يباشر تدريب الوداد البيضاوي

Mercredi 26 Février 2020
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وات - باشر الاسباني خوان كارلوس غاريدو امس تدريب فريقه الجديد الوداد البيضاوي تحضيرا لمباراة الوداد مع النجم الساحلي يوم السبت بالدار البيضاء ( الساعة الثامنة مساء) في ربع نهائي رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
وبعد تجربة مع النجم الساحلي انتهت منذ 20 يوما تولى غاريدو تدريب الوداد البيضاوي قبل اربعة ايام من ملاقاة فريقه القديم .
واعرب غاريدو في تصريح نقلته صفحة النادي على" فايس بوك " عن الشرف بتدريب نادي الوداد البيضاوي منوها بثراء الرصيد البشري للفريق الذي يملك عناصر متميزة داعيا الى ان يتكاتف الجميع من اجل تحقيق الانتصارات للنادي في البطولة المحلية وفي رابطة الابطال.
وات - باشر الاسباني خوان كارلوس غاريدو امس تدريب فريقه الجديد الوداد البيضاوي تحضيرا لمباراة الوداد مع النجم الساحلي يوم السبت بالدار البيضاء ( الساعة الثامنة مساء) في ربع نهائي رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
وبعد تجربة مع النجم الساحلي انتهت منذ 20 يوما تولى غاريدو تدريب الوداد البيضاوي قبل اربعة ايام من ملاقاة فريقه القديم .
واعرب غاريدو في تصريح نقلته صفحة النادي على" فايس بوك " عن الشرف بتدريب نادي الوداد البيضاوي منوها بثراء الرصيد البشري للفريق الذي يملك عناصر متميزة داعيا الى ان يتكاتف الجميع من اجل تحقيق الانتصارات للنادي في البطولة المحلية وفي رابطة الابطال.
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