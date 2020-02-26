رئيس الجمهورية يزور مقر وزارة الدفاع الوطني، ويشيد بجهود القوات المسلحة في القضاء على إرهابيين اثنين

Mercredi 26 Février 2020
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وات - أدى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد اليوم الاربعاء زيارة الى مقر وزارة الدفاع الوطني، والتقى بوزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسى وأعضاء المجلس الاعلى للجيوش.
وتهدف الزيارة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع ، إلى تثمين مجهود التشكيلات العسكرية من فيلق القوات الخاصة في القضاء على عنصرين ارهابيين امس الثلاثاء بالقصرين بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني.
وتوجه سعيد بالشكر الى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الجيش، داعيا اياهم الى مواصلة العمل بنفس الروح الوطنية العالية والعزيمة الثابتة وتوخى اليقظة لمواجهة التهديدات في الداخل والخارج دفاعا على أمن البلاد وصونا لسيادتها.
وات - أدى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيد اليوم الاربعاء زيارة الى مقر وزارة الدفاع الوطني، والتقى بوزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسى وأعضاء المجلس الاعلى للجيوش.
وتهدف الزيارة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع ، إلى تثمين مجهود التشكيلات العسكرية من فيلق القوات الخاصة في القضاء على عنصرين ارهابيين امس الثلاثاء بالقصرين بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني.
وتوجه سعيد بالشكر الى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الجيش، داعيا اياهم الى مواصلة العمل بنفس الروح الوطنية العالية والعزيمة الثابتة وتوخى اليقظة لمواجهة التهديدات في الداخل والخارج دفاعا على أمن البلاد وصونا لسيادتها.
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Par:Jraidawalasfour (Europe )
Sur: موقع ميدل إيست آي البريطاني : حكومة تونس ،حكومة المتناقضات على حافة الهاوية و "ساحة حرب" مفتوحة على عديد الجبهات