بن عروس: وفد برلماني يشارك بمعهد المكفوفين ببئر القصعة في جلسة عمل لإيجاد الحلول المناسبة لتلاميذ المؤسسة

Mardi 25 Février 2020



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- أكد ممثلو اللجنة البرلمانية للشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي ولجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بحضور مختلف الأطراف المتدخلة في العملية التربوية الحرص على إيجاد الحلول المناسبة والسريعة للاخلالات التي يشهدها معهد المكفوفين ببئر القصعة .وشددوا خلال الجلسة التي انعقدت بمقر المعهد على أهمية دورهم النيابي والرقابي الذي يخول لهم متابعة مختلف الإشكاليات المطروحة بهذه المؤسسة التربوية وغيرها والاصغاء لمشاغل التلاميذ وحمايتهم من التعرض إلى التحرش الجنسي وسوء المعاملة وغيرها.وبين رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بلقاسم حسن أن الوقوف على الاخلالات الموجودة بالمعهد يجب أن يكون بمنأى عن التصعيد أو الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية مذكرا باتصال عدد من التلاميذ والأولياء بالنواب وطرح مشاغلهم وطلب مساعدتهم على تجاوز الصعوبات المطروحة.ومن جانبه بين رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين محمد الصادق قحبيش أهمية الإحاطة بالتلاميذ عموما والتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص لما يمكن أن يتعرضوا له من صعوبات في الفضاء المدرسي.وافادت المندوبة الجهوية للتربية ببن عروس نادية العياري انه تمت مراسلة المندوبية بشأن المشاكل الموجودة بمعهد المكفوفين في شهر ديسمبر الماضي وقد تولت المندوبية فتح تحقيق في الغرض وذلك بعد أن طالب التلاميذ بإقالة كل من المدير والقيم العام للمعهد المذكور نظرا لسوء المعاملة.وبينت في سياق متصل أن مشاكل التلاميذ بالمعهد تتعلق أيضا بالكتاب المدرسي مشيرة في المقابل إلى تحسين البنية التحتية والأكلة والحرص على تذليل الصعوبات.المتفقد الإداري والمالي الذي عين مؤخرا لمتابعة الملف أقر بجملة الاخلالات وقال إنه سيرفع توصيات هامة إبان إنهاء مهمته حفاظا على سمعة المعهد وسلامة التلاميذ.يشار ان جلسة العمل شهدت إبان انطلاقها مناوشات ومشادات كلامية بين أساتذة المعهد والطرف النقابي حيث ندد ممثلو النقابة بزيارة 3 نواب عن ائتلاف الكرامة يوم 14 فيفري للمعهد دون ترخيص مسبق في حين لفت الأساتذة إلى دخول غرباء عن المؤسسة للمعهد في ظل تجاهل الطرف النقابي للأمر وسكوته على الاخلالات والمشاكل المطروحة وفق تقديرهم.وكان تلاميذ معهد النور للمكفوفين وجهوا بتاريخ 12 فيفري الجاري مراسلة إلى وزير التربية لاعلامه بجملة الاخلالات التي تحصل بالمعهد من بينها التعرض إلى التحرش الجنسي وسوء المعاملة.