Radio Babnet Tunisie  Farid - أول همسة   

إحباط 81 عمليّة تهريب خلال الأسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تفوق قيمتها المليارين ونصف

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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وات - تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة، خلال الفترة الممتدّة من 16 إلى 22 فيفري الجاري، من إحباط 81 عمليّة تهريب، وقدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بحوالي مليونين و535 ألف دينار.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأنه تم القبض على 1470 شخصا مفتّشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حقّ عامّ، وحجز 8 بنادق صيد عيار 12 و16 مم ممسوكة دون رخصة، الى جانب مسدس و458 خرطوشة.


وأضافت أنه تم حجز حوالي 1,48375 كلغ من مخدّر القنب الهندي "زطلة"، و41 قطعة من نفس المخدر، و 99 قرصا مخدّرا و3 كبسولات (تمرة)، بقيمة ماليّة تقدّر بحوالي 23 الف دينار، فضلا عن حجز 83 سيّارة وشاحنة مفتّش عنها.

كما أكدت إحباط 15 عملية اجتياز للحدود البريّة خلسة والقبض على 76 مجتازا، و إحباط 10 عمليات اجتياز للحدود البحريّة خلسة والقبض على 73 مجتازا.

  
  
  

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