مباراة ودية :المنتخب التونسي للأواسط يتعادل 0-0 مع نظيره الموريتاني في نواكشوط

Mercredi 25 Decembre 2019
وات - حسم التعادل (0-0) المباراة الودية التي جمعت المنتخب التونسي للاواسط بنظيره الموريتاني اليوم الأربعاء في نواكشوط.
وقد سيطر منتخب الأواسط على كامل مجريات المباراة حيث تعددت الفرص لصالحه رغم اقصاء اللاعب ياسين ريدان في الدقيقة 60، وفق تقرير الجامعة التونسية لكرة القدم.
وقد اثمرت السيطرة الميدانية هدفا امضاه اللاعب ادم يوسفي في الدقيقة 69 ولكن الحكم الموريتاني الغاه بداعي التسلل.
وسيخوض المنتخبان مباراة ودية ثانية يوم السبت 28 ديسمبر بنواكشوط.
ويشار الى ان المنتخب الوطني التونسي للأواسط كان خاض قبل تحوله الى مورتانيا مقابلتين وديتين امام نظيره الياباني في ملعب رادس انهزم في الاولى (1-3) وانتصر في الثانيىة (2-0).
وتندرج المباريات الودية في اطار استعدادات المنتخب التونسي لتصفيات كاس الامم الافريقية 2021.
وقد سيطر منتخب الأواسط على كامل مجريات المباراة حيث تعددت الفرص لصالحه رغم اقصاء اللاعب ياسين ريدان في الدقيقة 60، وفق تقرير الجامعة التونسية لكرة القدم.
وقد اثمرت السيطرة الميدانية هدفا امضاه اللاعب ادم يوسفي في الدقيقة 69 ولكن الحكم الموريتاني الغاه بداعي التسلل.
وسيخوض المنتخبان مباراة ودية ثانية يوم السبت 28 ديسمبر بنواكشوط.
ويشار الى ان المنتخب الوطني التونسي للأواسط كان خاض قبل تحوله الى مورتانيا مقابلتين وديتين امام نظيره الياباني في ملعب رادس انهزم في الاولى (1-3) وانتصر في الثانيىة (2-0).
وتندرج المباريات الودية في اطار استعدادات المنتخب التونسي لتصفيات كاس الامم الافريقية 2021.
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Par:essoltan (France )
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